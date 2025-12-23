भगोड़े ललित मोदी और विजय माल्या के इस वीडियो पर लोगों का फूटा गुस्सा, जमकर ट्रोलिंग

संक्षेप: ललित मोदी पर टैक्स चोरी, मनी-लॉन्ड्रिंग और IPL से जुड़ी प्रॉक्सी ओनरशिप जैसे आरोप हैं। 2019 में एक विशेष अदालत ने ललित मोदी को डिफॉल्टर घोषित कर दिया था।

भारत में भगोड़े घोषित कारोबारी ललित मोदी का एक वीडियो सामने आने के बाद उनकी जमकर ट्रोलिंग हो रही है। इस वीडियो में ललित मोदी के साथ भारत द्वारा डिफॉल्टर घोषित विजय माल्या भी नजर आ रहे हैं। अपना परिचय देते हुए ललित मोदी इस वीडियो में भारत पर तंज कसते हुए यह कहते नजर आ रहे हैं कि वे भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि इस वीडियो को ललित मोदी ने खुद शेयर किया है। वीडियो सामने आते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह वीडियो कथित तौर पर पिछले सप्ताह विजय माल्या की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के दौरान बनाई गई थी। ललित मोदी ने सोमवार को यह वीडियो शेयर किया। इसमें वह कहते हैं, “हम दोनों भगोड़े हैं। भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े।” इस दौरान वह हंसते हुए भी दिखाई दिए, जिसपर लोगों का गुस्सा भड़क उठा।

इतना ही नहीं। वीडियो के साथ ललित मोदी ने एक भड़काऊ कैप्शन भी शेयर किया। मोदी ने अपने कैप्शन में लिखा, "इंटरनेट पर तहलका मचाने दो। आप लोगों के लिए कुछ। अपना दिल जलाओ।" लोगों ने वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने कमेंट किया, "उन्होंने भारत सरकार का क्या मजाक बना दिया है।" वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “चोर चोर मौसेरे भाई।” कुछ लोगों ने दोनों को बेशर्म भी बताया।