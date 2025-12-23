Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ Lalit Modi Vijay Mallya new Video sparks outrage we are biggest fugitives of India
भगोड़े ललित मोदी और विजय माल्या के इस वीडियो पर लोगों का फूटा गुस्सा, जमकर ट्रोलिंग

भगोड़े ललित मोदी और विजय माल्या के इस वीडियो पर लोगों का फूटा गुस्सा, जमकर ट्रोलिंग

संक्षेप:

ललित मोदी पर टैक्स चोरी, मनी-लॉन्ड्रिंग और IPL से जुड़ी प्रॉक्सी ओनरशिप जैसे आरोप हैं। 2019 में एक विशेष अदालत ने ललित मोदी को डिफॉल्टर घोषित कर दिया था।

Dec 23, 2025 09:45 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत में भगोड़े घोषित कारोबारी ललित मोदी का एक वीडियो सामने आने के बाद उनकी जमकर ट्रोलिंग हो रही है। इस वीडियो में ललित मोदी के साथ भारत द्वारा डिफॉल्टर घोषित विजय माल्या भी नजर आ रहे हैं। अपना परिचय देते हुए ललित मोदी इस वीडियो में भारत पर तंज कसते हुए यह कहते नजर आ रहे हैं कि वे भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि इस वीडियो को ललित मोदी ने खुद शेयर किया है। वीडियो सामने आते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यह वीडियो कथित तौर पर पिछले सप्ताह विजय माल्या की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के दौरान बनाई गई थी। ललित मोदी ने सोमवार को यह वीडियो शेयर किया। इसमें वह कहते हैं, “हम दोनों भगोड़े हैं। भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े।” इस दौरान वह हंसते हुए भी दिखाई दिए, जिसपर लोगों का गुस्सा भड़क उठा।

इतना ही नहीं। वीडियो के साथ ललित मोदी ने एक भड़काऊ कैप्शन भी शेयर किया। मोदी ने अपने कैप्शन में लिखा, "इंटरनेट पर तहलका मचाने दो। आप लोगों के लिए कुछ। अपना दिल जलाओ।" लोगों ने वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने कमेंट किया, "उन्होंने भारत सरकार का क्या मजाक बना दिया है।" वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “चोर चोर मौसेरे भाई।” कुछ लोगों ने दोनों को बेशर्म भी बताया।

गौरतलब है कि विजय माल्या को जनवरी 2019 में एक विशेष अदालत ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत डिफॉल्टर घोषित कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग और कई लोन चुकाने में डिफ़ॉल्ट करने के आरोपों का सामना कर रहे ललित मोदी मार्च 2016 में भारत छोड़कर चले गए थे।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Viral News Viral Video

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।