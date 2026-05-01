लक्ष्मी ने बेटे के साथ पास की दसवीं, कुमारी ने बेटी के साथ 12वीं; मार्क्स देख उड़ जाएंगे होश
आपको बता दें कि भारत में एक ऐसा कालखंड भी था जब महिलाओं की शिक्षा के मामले में हम काफी पीछे थे। अब हालांकि परिस्थियां बदल चुकी हैं। शिक्षा के क्षत्र में काफी विकास हुआ है। लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। आंध्र प्रदेश में एक मां ने अपने बेटे के साथ दसवीं की परीक्षा दी और उसमें सफलता हासिल की। परीक्षा के परिणाम जारी होने पर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंटरनेट पर इस सुखद घटना की खूब चर्चा हो रही है। लोग मां-बेटे की सराहना कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह परिवार पश्चिम गोदावरी जिले के पालकोलु का रहने वाला है। मां का नाम बंडारू लक्ष्मी लहरी है। उन्होंने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कक्षा 6 के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वर्षों बाद उन्होंने ओपन स्कूलिंग के माध्यम से अपनी शिक्षा दोबारा शुरू करने का साहसी निर्णय लिया।
लक्ष्मी ने कक्षा 10 की ओपन परीक्षा में 360 में से पूरे 360 अंक प्राप्त कर सबको चौंका दिया। वहीं उनके बेटे विजय ने रेग्यूलर बोर्ड से 10 की परीक्षा दी और 562 अंक हासिल कर अपनी मां की खुशी को दोगुना कर दिया।
इंटरमीडिएट पास कर मां ने देखा नौकरी का सपना
दूसरी घटना आलमुरु मंडल के पेडापल्ला गांव की है। यहां कुमारी नाम की महिला ने शादी के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। अब उन्होंने ओपन इंटरमीडिएट परीक्षा में 352 अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की। उनकी बेटी सलादी सात्विका ने भी कक्षा 10 की परीक्षा में 543 अंक हासिल किए। कुमारी का कहना है कि वह अपनी शिक्षा जारी रखेंगी और अब रोजगार की तलाश करने की योजना बना रही हैं।
आपको बता दें कि भारत में एक ऐसा कालखंड भी था जब महिलाओं की शिक्षा के मामले में हम काफी पीछे थे। लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। अगर स्कूल जाती भी थी तो शादी के बाद पढ़ाई छोड़ देती थी। अब हालांकि परिस्थियां बदल चुकी हैं। शिक्षा के क्षत्र में काफी काम हुआ। लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके लिए साइकिल और पोशाक जैसी योजनाएं लाईं। इसके बाद गर्ल्स ड्राप आउट में भी काफी सुधार हुआ।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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