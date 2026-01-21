ले बेटा दिल न दिया.... परेड की तैयारी कर रहे जवानों ने गाया वायरल गाना; कर्तव्य पथ पर बना दिया माहौल

संक्षेप: यह वीडियो गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच जवानों के ह्यूमन साइड को दिखाता है। महीनों की कड़ी मेहनत, सुबह 2-3 बजे उठकर तैयार होना, 600 घंटे से ज्यादा की ट्रेनिंग- इन सबके बीच भी जवान अपना मूड हल्का रखते हैं।

दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इन दिनों गणतंत्र दिवस 2026 परेड की अंतिम तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कोहरे और ठंड की परवाह किए बिना भारतीय सेना के जवान हर दिन सुबह-सुबह अपनी अनुशासित ड्रिल और मार्च पास्ट का अभ्यास कर रहे हैं। इसी क्रम में कर्तव्य पथ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने न सिर्फ ठंड को मात दी है, बल्कि पूरे देश का दिल जीत लिया है। परेड की सख्त रिहर्सल के बीच जवानों ने जब 'ले बेटा दिल न दिया...' गाना शुरू किया, तो वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया।

कदमताल के बीच सुरों का संगम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि परेड की वर्दी में तैनात जवान एक घेरे में खड़े हैं और पूरी मस्ती व जोश के साथ गाना गा रहे हैं। सफेद वर्दी पहने ये बाहदुर जवान कुमाऊं रेजिमेंट के हैं। वे कदम से कदम मिलाते हुए जोर-जोर से 'ले बेटा दिल न दिया... दिल न लिया... तो बोलो ना बोलो ना क्या किया... आके दुनिया में भी अगर... प्यार ना किया तो क्या किया... ले बेटा...' गाना गा रहे हैं। वीडियो में दिख रहे ये वही जवान हैं जो कुछ ही दिनों बाद कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति को सलामी देंगे, लेकिन इस बार वे परेड की रिहर्सल के दौरान एक वायरल ट्रेंडिंग गाने पर कदमताल लगा रहे हैं। देखें ये शानदार वीडियो-

वायरल गाने की हकीकत जान लीजिए 'ले बेटा दिल न दिया' वाला वायरल गाना असल में फिल्म 'कृष' के सुपरहिट ट्रैक 'दिल ना दिया' (सिंगर: कुणाल गंजावाला) का एक मजेदार, मीम-स्टाइल ट्विस्ट है। इसमें लोग 'किरिष का गाना सुनेगा?' से शुरू करके 'दिल ना दिया, दिल ना लिया... ले बेटा तो बोलो ना क्या किया?' जैसे डायलॉग जोड़कर ट्रोल और रील्स बनाते हैं। यह ट्रेंड 2025 के अंत से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जहां DJ रीमिक्स, मैशअप्स और इंस्टाग्राम/यूट्यूब पर लाखों व्यूज बटोर रहा है। गाने की कैची लाइन और 'ले बेटा' का देसी-मस्ती वाला अंदाज युवाओं में इतना हिट हुआ कि अब यह परेड, डांस, मीम्स और यहां तक कि आर्मी रिहर्सल में भी बजने लगा है।

इस गाने को देशव्यापी पहचान दिलाने वाला मुख्य चेहरा जमशेदपुर (झारखंड) का एक युवक है। यवुक का असली नाम पिंटू प्रसाद (उर्फ पिंटू धूम) है और उसकी उम्र करीब 32 साल है। दिसंबर 2025 में उसका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो मासूमियत और जोश से अपनी भाषा में 'किरिष का गाना सुनेगा, किरिष का?' गाता हुआ नजर आया।

पिंटू की जिंदगी संघर्षपूर्ण रही- बचपन में मां का देहांत, पिता ने दूसरी शादी की और घर से निकाल दिया, फिर कचरा बीनकर गुजारा और नशे की लत लग गई। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें 'धूम बॉय' का टैग मिला, हजारों लोग फोटो खिंचवाने पहुंचे, लेकिन उनकी तकलीफ सुनने वाला कम था। कुछ एनजीओ ने मदद की, रिहैब कराया, नहलाया-धुलाया, नए कपड़े दिए और इलाज शुरू किया।

गाने पर जवानों की कदमताल अब हमारे जवानों ने इस गाने की बीट पर अपनी परफेक्ट सिंगक्रोनाइज्ड मार्चिंग को ऐसे ताल दिया कि देखने वाले ठहाके मार-मार कर हंस पड़ रहे हैं। एक तरफ सख्त अनुशासन, दूसरी तरफ ये हल्का-फुल्का, युवा-जनरेशन वाला अंदाज- इस कंट्रास्ट ने वीडियो को तुरंत वायरल बना दिया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स कमेंट कर जवानों को सलाम कर रहे हैं।

यह वीडियो गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच जवानों के ह्यूमन साइड को दिखाता है। महीनों की कड़ी मेहनत, सुबह 2-3 बजे उठकर तैयार होना, 600 घंटे से ज्यादा की ट्रेनिंग- इन सबके बीच भी जवान अपना मूड हल्का रखते हैं। कई बार रिहर्सल के दौरान वे अपने रेजिमेंटल गाने गाते हैं, जैसे असम रेजिमेंट का 'बदलूराम का बदन', लेकिन इस बार देसी अंदाज भी देखने को मिल रहा है।