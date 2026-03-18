चुनाव जीत गए किम जोंग उन पर नहीं मिले 100 परसेंट वोट! इंटरनेट पर लोग ले रहे मजे- 0.07% लोगों के लिए 2 मिनट का मौन!

उत्तर कोरियाई चुनाव में किम जोंग उन को 99.93 परसेंट वोट मिले हैं। इसके बाद इंटरनेट पर लोग मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि किसकी मजाल हुई जो किम जोंग को वोट ना करे।

उत्तर कोरिया के चुनाव में मौजूदा तानाशाह किम जोंग उन की जीत हो गई है। अब आप में से कुछ लोग इस सोच में पड़ गए होंगे कि क्या उत्तर कोरिया में कोई चुनाव भी होता है? और अगर चुनाव होता भी है, तो क्या लोगों के पास किम जोंग को चुनने के अलावा दूसरा विकल्प भी होता है? दूसरा विकल्प हो भी तो क्या किम जोंग के राज में कोई शख्स उनके अलावा किसी और को वोट देने की गुस्ताखी कर सकता है! इंटरनेट पर हाल ही में यह इलेक्शन और इसके नतीजे पर लोग मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

इससे पहले कोरिया की सरकारी मीडिया आउटलेट KCNA ने बताया कि किम जोंग उन ने एक और बड़ी चुनावी जीत हासिल की है। उनकी 'वर्कर्स पार्टी ऑफ़ कोरिया' और उसके सहयोगियों ने 2026 के संसदीय चुनावों में 99.97% वोट और सभी सीटें जीत ली हैं। यह चुनाव 15 मार्च को 15वीं 'सुप्रीम पीपल्स असेंबली' के सदस्यों को चुनने के लिए हुआ था।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चुनाव में 99.99% रजिस्टर्ड वोटरों ने चुनाव में हिस्सा लिया। इनमें से सिर्फ 0.0037 फीसदी लोग विदेश में होने या समुद्र में काम करने की वजह से वोट नहीं डाल पाए। वहीं देश में मौजूद महज 0.00003 फीसदी लोग वोट डालने नहीं आए।

चुनाव में जिन लोगों ने वोट डाला, उनमें से 99.93% ने किम जोंग की पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन किया। हालांकि 0.07 फीसदी ने उनके खिलाफ वोट दिया। चुनावों में इतनी बड़ी जीत के बाद भी यह एक असामान्य आंकड़ा माना जा रहा है। खास बात यह है कि सरकारी मीडिया ने 1957 के बाद पहली बार 'सुप्रीम पीपल्स असेंबली' के चुनाव में विरोध में पड़े वोटों की बात स्वीकार की है।