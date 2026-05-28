आधुनिक खेती के लिए छोड़ी कॉर्पोरेट नौकरी, खेत में आसमान से बरसी मौत; कर्नाटक में दर्दनाक हादसा

कर्नाटक के कोडागु जिले के मडिकेरी कस्बे के 43 वर्षीय टेक इंजीनियर रोशन बालकृष्ण की बुधवार को मैसूरु जिले में बिजली गिरने से मौत हो गई। परिवार के साथ कृषि भूमि का निरीक्षण करने गए रोशन एक आम के पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी अचानक बिजली गिर पड़ी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई।

कर्नाटक के कोडागु जिले के मडिकेरी कस्बे के 43 वर्षीय टेक इंजीनियर रोशन बालकृष्ण की बुधवार को मैसूरु जिले में बिजली गिरने से मौत हो गई। परिवार के साथ कृषि भूमि का निरीक्षण करने गए रोशन एक आम के पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी अचानक बिजली गिर पड़ी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना से पूरा परिवार गहरे सदमे में है। जानकारी के अनुसार, रोशन बालकृष्ण आईटी क्षेत्र में कार्यरत थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद वे कृषि क्षेत्र में नए अवसर तलाश रहे थे। एक मित्र के साथ मिलकर उन्होंने आधुनिक कृषि उपकरण बेचने का व्यवसाय शुरू किया था। घर से संचालित इस व्यवसाय के तहत वे किसानों को ट्रैक्टर, ड्रोन, ऑटोमैटिक सिंचाई सिस्टम और अन्य आधुनिक तकनीकी उपकरण उपलब्ध करा रहे थे।

बताया जा रहा है कि मैसूरु में कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि निरीक्षण के दौरान यह हादसा हुआ। रोशन अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ इस यात्रा पर गए थे। वे अपनी कृषि योजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वहां पहुंचे थे। घटना के समय वे एक आम के पेड़ के पास रुके और पेड़ से आम तोड़ रहे थे। ठीक उसी समय तेज बिजली गिरी और रोशन गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। घटनास्थल पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति भी बिजली की चपेट में आया, हालांकि उसे हल्की चोटें आई हैं और वह खतरे से बाहर है। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और परिवार को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रोशन को बचाया नहीं जा सका।

कृषि क्षेत्र में योगदान देने वाले युवा उद्यमी मित्रों और परिचितों के अनुसार, रोशन पिछले कई महीनों से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश करने की योजना बना रहे थे। आईटी की स्थिर नौकरी छोड़कर उन्होंने गांवों और किसानों की बेहतरी के लिए काम करने का फैसला लिया था। वे अक्सर कहा करते थे कि कृषि ही भारत की रीढ़ है और आधुनिक तकनीक से इसे और मजबूत बनाया जा सकता है। मडिकेरी में रहते हुए वे कई किसान समूहों से जुड़े हुए थे और किसानों को नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करते थे।

परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा मैसूरु जिला आपदा प्रबंधन इकाई ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रोशन बालकृष्ण के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसमें चार लाख रुपये राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और एक लाख रुपये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से दिए जाएंगे। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि मुआवजे की राशि जल्द से जल्द परिवार के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।