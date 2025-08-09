‘का हो, का हाल बा’, साउथ कोरिया में चल रही भोजपुरी क्लास; वीडियो खुश कर देगा दिल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो है दक्षिण कोरिया का, जहां पर एक कंटेंट क्रिएटर कोरियाई छात्रों को भोजपुरी बोलना सिखा रहे हैं। इस कंटेंट क्रिएटर का नाम है येचान सी ली। वह क्लास में बेहद मजाकिया अंदाज में छात्रों से बातें करते हुए उन्हें भोजपुरी सिखा रहे हैं। येचान ली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।



कॉपी करते हैं भोजपुरी का अंदाज

वीडियो की शुरुआत में टीचर ली क्लास में भारत में भोजपुरी में होने वाली बातचीत के अंदाज के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि भारत में चार बेसिक तरीके हैं बातचीत के। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम हैलो नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं, ‘का हो’? इसके बाद क्लास में बैठे सभी लोग उसकी बातों को दोहराते जाते हैं।