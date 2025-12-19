Hindustan Hindi News
Journalist proposes girlfriend in Putin Press conference viral video
जब जर्नलिस्ट ने पुतिन के सामने गर्लफ्रेंड को कर दिया प्रपोज, क्या बोले रूसी राष्ट्रपति? VIDEO

जब जर्नलिस्ट ने पुतिन के सामने गर्लफ्रेंड को कर दिया प्रपोज, क्या बोले रूसी राष्ट्रपति? VIDEO

संक्षेप:

स्थानीय पत्रकार किरिल बाज़ानोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रपोज करने के एक अच्छे माध्यम के रूप में देखा। वह पुतिन के सामने, ‘मैं शादी करना चाहता हूं’ लिखा पोस्टर लेकर आए थे। बाज़ानोव ने सबका ध्यान खींचा और उन्हें बोलने का मौका भी मिला।

Dec 19, 2025 09:41 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
रूसी व्लादिमीर पुतिन के साल के आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच शुक्रवार को एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। पुतिन के इस इंटरव्यू में उनसे कई गंभीर सवाल पूछे जा रहे थे और खूब गहमा-गहमी बनी हुई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरे रूस में टीवी पर लाइव प्रसारण हो रहा था। तभी एक पत्रकार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। रूस के इस पत्रकार को जैसे ही मौका मिला, उसने पुतिन के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। उसने रूसी राष्ट्रपति को शादी में आने का न्योता भी दिया।

स्थानीय पत्रकार किरिल बाज़ानोव प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाल बो टाई पहने और "मैं शादी करना चाहता हूं" लिखा पोस्टर लेकर आए थे। जैसी ही पुतिन की नजर उन पर पड़ी, उन्होंने बिना झिझके माइक पर कहना शुरू किया, “राष्ट्रपति जी, गुड आफ्टरनून। मैं किरिल बाज़ानोव हूं। येकातेरिनबर्ग रीजनल टीवी से।” इस पर पुतिन ने उन्हें रोक कर कहा, “अरे आप तो सजे धजे पूरी तरह तैयार लग रहे हैं। जैसे रजिस्ट्री ऑफिस जाकर शादी करने वाले हों।”

हॉल में गूंज उठीं तालियां गूंज उठीं

इस पर बाज़ानोव ने कहा, "जी हां।… मुझे पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही है। ओलेचका, मुझसे शादी कर लो!" पत्रकारों से भरी ऑडियंस ने इस पर खूब तालियां बजाईं। वहीं लगभग एक घंटे बाद, होस्ट्स ने पुतिन को रोककर खुशखबरी दी कि ओलेचका ने हां कह दिया था। हॉल में फिर से तालियां गूंज उठीं।

पुतिन ने शादी में शामिल होने के निमंत्रण पर कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने मुस्कुराते हुए चंदा इकट्ठा करने का प्रस्ताव जरूर दिया। उन्होंने कहा, “किरिल अभी युवा परिवारों के लिए भौतिक स्थितियों के बारे में पूछ रहे थे। और यह सही है। एक आदमी को कमाने वाला होना चाहिए। अब हम टोपी घुमाएंगे और शादी के लिए काफी पैसे इकट्ठा करेंगे।”

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
