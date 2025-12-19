जब जर्नलिस्ट ने पुतिन के सामने गर्लफ्रेंड को कर दिया प्रपोज, क्या बोले रूसी राष्ट्रपति? VIDEO

संक्षेप: स्थानीय पत्रकार किरिल बाज़ानोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रपोज करने के एक अच्छे माध्यम के रूप में देखा। वह पुतिन के सामने, ‘मैं शादी करना चाहता हूं’ लिखा पोस्टर लेकर आए थे। बाज़ानोव ने सबका ध्यान खींचा और उन्हें बोलने का मौका भी मिला।

रूसी व्लादिमीर पुतिन के साल के आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच शुक्रवार को एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। पुतिन के इस इंटरव्यू में उनसे कई गंभीर सवाल पूछे जा रहे थे और खूब गहमा-गहमी बनी हुई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरे रूस में टीवी पर लाइव प्रसारण हो रहा था। तभी एक पत्रकार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। रूस के इस पत्रकार को जैसे ही मौका मिला, उसने पुतिन के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। उसने रूसी राष्ट्रपति को शादी में आने का न्योता भी दिया।

स्थानीय पत्रकार किरिल बाज़ानोव प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाल बो टाई पहने और "मैं शादी करना चाहता हूं" लिखा पोस्टर लेकर आए थे। जैसी ही पुतिन की नजर उन पर पड़ी, उन्होंने बिना झिझके माइक पर कहना शुरू किया, “राष्ट्रपति जी, गुड आफ्टरनून। मैं किरिल बाज़ानोव हूं। येकातेरिनबर्ग रीजनल टीवी से।” इस पर पुतिन ने उन्हें रोक कर कहा, “अरे आप तो सजे धजे पूरी तरह तैयार लग रहे हैं। जैसे रजिस्ट्री ऑफिस जाकर शादी करने वाले हों।”

हॉल में गूंज उठीं तालियां गूंज उठीं इस पर बाज़ानोव ने कहा, "जी हां।… मुझे पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही है। ओलेचका, मुझसे शादी कर लो!" पत्रकारों से भरी ऑडियंस ने इस पर खूब तालियां बजाईं। वहीं लगभग एक घंटे बाद, होस्ट्स ने पुतिन को रोककर खुशखबरी दी कि ओलेचका ने हां कह दिया था। हॉल में फिर से तालियां गूंज उठीं।