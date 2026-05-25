बिजनेस क्लास अपग्रेड के लिए चोट का ड्रामा, एयर इंडिया में इस इंफ्लुएंसर की हरकत पर भड़का इंटरनेट
एयर इंडिया की बिजनेस क्लास सीट हासिल करने के लिए एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने गर्दन पर नकली ब्रेस और हाथ में स्लिंग लगाकर पूरा ड्रामा रच दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर इकोनॉमी क्लास से बचने के लिए इस इंफ्लुएंसर ने काउंटर पर दया का खेल खेला और सफलतापूर्वक बिजनेस क्लास में अपग्रेड हासिल कर लिया।
एयर इंडिया की बिजनेस क्लास सीट हासिल करने के लिए एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने गर्दन पर नकली ब्रेस और हाथ में स्लिंग लगाकर पूरा ड्रामा रच दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर इकोनॉमी क्लास से बचने के लिए इस इंफ्लुएंसर ने काउंटर पर दया का खेल खेला और सफलतापूर्वक बिजनेस क्लास में अपग्रेड हासिल कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद यूजर्स ने इस हरकत की तीखी निंदा की है। कई लोगों ने कहा कि ऐसे स्टंट की वजह से असली जरूरतमंद और चोटिल यात्रियों पर शक किया जाएगा, जिससे उनकी परेशानी बढ़ेगी।
सामाजिक प्रयोग’ का दावा
वहीं, इस घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए इंफ्लुएंसर सार्थक सचदेवा ने दावा किया कि यह एक मजेदार सामाजिक प्रयोग था, जिसका आइडिया उन्हें ग्लोबल यूट्यूबर @airrack से मिला। उन्होंने एयर इंडिया के स्टाफ की सराहना करते हुए लिखा कि मैंने अब तक के सबसे विनम्र कर्मचारी देखे। खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। इस दौरान सचदेवा ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना या गलत संदेश देना नहीं था।
सोशल मीडिया पर दो फाड़
सफाई के बावजूद वीडियो ने सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया। अधिकांश यूजर्स ने इस हरकत को गलत बताया। एक यूजर ने लिखा कि इन लोगों के विश्वासघात की वजह से सच्चे मरीजों को कष्ट उठाना पड़ता है। कई कमेंट्स में एयर इंडिया से इस इंफ्लुएंसर पर हर्जाना वसूलने की मांग की गई। कुछ यूजर्स ने सरकार और एयरलाइंस से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की।
दूसरी ओर, कुछ लोगों ने एयर इंडिया के कर्मचारियों की करुणा की तारीफ की। एक यूजर ( जो खुद एयरलाइन में काम करते हैं) ने लिखा कि यह घटना कर्मचारियों की दयालुता को दर्शाती है। एक कर्मचारी की वजह से पूरी एयरलाइन को नहीं आंका जाना चाहिए। एक यात्री ने अपनी असली घटना शेयर करते हुए बताया कि उनके दोस्त को एक्सीडेंट के बाद बिना किसी सवाल के बिजनेस क्लास अपग्रेड मिला था।
वीडियो की सच्चाई पर उठे सवाल
कुछ यूजर्स ने वीडियो की सच्चाई पर सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि सार्थक सचदेवा पहले से ही बिजनेस क्लास का टिकट लेकर पहुंचे थे, क्योंकि वे CSMIA के फर्स्ट/बिजनेस क्लास गेट से अंदर गए थे। चाहे यह स्टंट पूरी तरह सच्चा हो या मनगढ़ंत, लेकिन इस घटना ने वायरल कंटेंट बनाने की हदों और एयरलाइंस की अपग्रेड नीतियों पर एक बार फिर व्यापक चर्चा छेड़ दी है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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