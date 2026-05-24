NEET में फेल हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, भारत की बेटी ने अमेरिका में रच दी सफलता की नई कहानी; देखें वीडियो

अमेरिका में रह रही एक भारतीय महिला ने 10 साल पहले नीट में असफलता का सामना करने के बाद अपनी जिंदगी को नई दिशा देने की कहानी शेयर की है। प्रज्ञा गुप्ता नामक इस महिला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए वीडियो में बताया कि 2016 में नीट परीक्षा में फेल होने के बाद उन्हें लगा था कि उनका सपना टूट गया लेकिन…

भारत में इस वक्त नीट-यूजी परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कथित तौर पर पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ मांग रहे हैं। दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी ने इसे विपक्ष द्वारा राजनीतिक रंग देने का प्रयास बताया जा रहा है। फिलहाल आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, अमेरिका में रह रही एक भारतीय महिला ने 10 साल पहले नीट में असफलता का सामना करने के बाद अपनी जिंदगी को नई दिशा देने की कहानी शेयर की है। प्रज्ञा गुप्ता नामक इस महिला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए वीडियो में बताया कि 2016 में नीट परीक्षा में फेल होने के बाद उन्हें लगा था कि उनका सपना टूट गया है। लेकिन उन्होंने पारंपरिक चिकित्सा पथ की बजाय अपनी रुचियों के अनुसार आगे बढ़ने का फैसला किया। आज उनके पास आइवी लीग की डिग्री है, वे अमेरिका में कॉर्पोरेट बायोटेक क्षेत्र में काम कर रही हैं और एक संतुलित, शानदार जीवन जी रही हैं।

वीडियो में प्रज्ञा कहती हैं कि मैं 10 साल पहले नीट में फेल हो गई थी। अब मेरे पास आइवी लीग की डिग्री है, मैं कॉर्पोरेट बायोटेक में काम करती हूं और अमेरिका में रहती हूं। बायोटेक की नौकरी के अलावा मौज-मस्ती भी करती हूं और सही जिंदगी जीती हूं। अगर आपको लगता है कि नीट फेल होने के बाद संतुष्ट जीवन नहीं जी सकते, तो मेरी जिंदगी में आपका स्वागत है।

प्रज्ञा ने वीडियो कैप्शन में लिखा है कि 2016 में नीट फेल होने से लगा कि अच्छी जिंदगी का सपना खत्म हो गया। लेकिन मुझे बस लीक से हटकर सोचने की जरूरत थी। स्नातक की डिग्री ली, जिसके बाद अमेरिका में मास्टर्स पूरा किया और कॉर्पोरेट बायोटेक में करियर बनाया।

जमकर तारीफ कर रहे यूजर्स वहीं, प्रज्ञा की कहानी पढ़ने और सुनने के बाद यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं। वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर्स ने लिखा कि खराब रिजल्ट आने के बाद हर छात्र को यही सुनने की जरूरत होती है। वहीं दूसरे ने लिखा कि एक परीक्षा में फेल होना जीवन में असफल होना नहीं है। वहीं एक अन्य इंस्ट्र यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि यह उन छात्रों के लिए बहुत प्रेरणादायक है जो नीट के बाद खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। कइयों ने तो प्रज्ञा की हिम्मत की सराहना करते हुए कहा कि प्रवेश परीक्षा के अलावा भी जीवन में कई रास्ते होते हैं।