देखें, होर्मुज में तबाही के काले धुएं के बीच झूला झूल रही बेखौफ मासूम; लोगों को भावुक कर रहा वीडियो
ईरान के बंदर अब्बास शहर के बीच पर एक मासूम झूला झूल रही है। वहीं पास में ईरान के नौसेनिक अड्डे पर हमला हुआ है और उसका काला धुआं उठ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे बचपन बड़ों के इस युद्ध को खारिज कर रहा हो।
ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है। सबसे ज्यादा तनाव तो होर्मुज जलडमरूमध्य में देखा जा रहा है जहां से होकर दुनिया के ज्यादातर व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। यहां से गुजरते हुए कई जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है जिसका धुआं समंदर के ऊपर फैले आसमान में फैल रहा है और दुनिया में चल रही तबाही का संदेश दे रहा है। इसी बीच एक लड़का का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कि ईरान के तट पर बेफिक्र झूला झूल रही है। दूसरी ओर होर्मुज में काला धुआं उठ रहा है।
ईरान की एक मासूम का यह वीडियो देखकर पूरी दुनिया भावुक हो गई और लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह के भावुक कमेंट करने लगे। इस वीडियो को देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। इतने भयानक संकट के बीच भी बचपन अभी इससे अंजान है। एक यूजर ने कहा कि सिटी ऑफ बंदर अब्बास के बीच पर ईरान की बच्ची झूला झूल रही है। दूसरी ओर धुआं उठ रहा है। यह धुआं ईरान के नेवल बेस पर हुए हमले का है। बता दें कि बंदर अब्बास के पास ईरान् का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है।
यह वीडियो मानो कह रहा है कि बड़े लोगों ने जो विभीषिका बनाई है उसमें बच्चों और मासूमों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वे एक अमन की दुनिया चाहते हैं जिनमें वे खेल सकें, मुस्कुरा सकें और बेफिक्र होकर झूला झूल सकें। इसे विभीषिका का मासूम विद्रोह भी कहा जा सकता है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को अब भी शांतिदूत साबित करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने फिर दावा किया कि भारत एवं पाकिस्तान समेत आठ युद्ध रुकवाने का एक बार फिर दावा करते हुए कहा है कि वह चाहेंगे कि उनकी विरासत एक महान शांतिदूत के रूप में बने।
ट्रंप ने मियामी में सऊदी समर्थित 'फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव (एफआईआई) प्रायोरिटी समिट' को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के साथ कोई भी समझौता करने की एक शर्त होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोला जाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेल आपूर्ति के लिए समुद्र में पहुंच बहाल की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा, ''हम अभी बातचीत कर रहे हैं और अगर हम कुछ कर सकें तो यह बहुत अच्छा होगा लेकिन उन्हें इसे खोलना होगा।'' अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना यह दावा दोहराया कि उन्होंने आर्मेनिया और अजरबैजान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा, कंबोडिया और थाईलैंड, मिस्र और इथियोपिया, सर्बिया और कोसोवो तथा इजराइल और हमास के बीच युद्ध समेत आठ युद्ध रुकवाने में मदद की।
ट्रंप ने कहा, ''मैं चाहूंगा कि मेरी विरासत एक महान शांतिदूत के रूप में बने क्योंकि मैं सचमुच मानता हूं कि मैं शांतिदूत हूं। अभी ऐसा नहीं लगता लेकिन मेरा मानना है कि मैं शांति स्थापित करने वाला हूं।" उन्होंने कहा, ''मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध रुकवाया। वे एक हफ्ते से लड़ रहे थे.. नौ विमान पहले ही मार गिराए गए थे। वे युद्ध कर रहे थे। मैंने उन्हें रोका। मैंने उन्हें कैसे रोका? मैंने कहा, अगर तुम लड़ते रहे, तो मैं तुममें से हर एक पर 250 प्रतिशत शुल्क लगा दूंगा।''
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ''(उन्होंने कहा कि) 'नहीं, नहीं, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते।' मैंने कहा, 'मैं ऐसा कर रहा हूं।' (उन्होंने कहा) 'ठीक है, अब हम और नहीं लड़ेंगे।' इस तरह मैंने उन्हें रोका।'' ट्रंप ने अपने संबोधन के दौरान मजाक में होर्मुज जलडमरूमध्य को 'ट्रंप जलडमरूमध्य' कहने के बाद स्वयं को सुधारा लेकिन बाद में कहा कि यह टिप्पणी गलती से नहीं की गई थी। ट्रंप ने ईरान को पश्चिम एशिया में लंबे समय से अस्थिरता पैदा करने वाली ताकत बताया और कहा कि अमेरिकी सैन्य अभियान 'एपिक फ्यूरी' के कारण उसकी स्थिति कमजोर हो गई है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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