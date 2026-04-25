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क्या इंडिगो ने तिलक, बिंदी या सिंदूर लगाने पर रोक लगा दी? वायरल दावे पर एयरलाइंस का जवाब

Apr 25, 2026 05:21 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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वायरल पोस्ट्स में दावा किया गया कि इंडिगो की इस पॉलिसी में कर्मचारियों को एक खास तरह के लुक में रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पारंपरिक धार्मिक चिन्हों से परहेज करने की बात कही गई है। इस पर लोग विरोध करने लगे। 

क्या इंडिगो ने तिलक, बिंदी या सिंदूर लगाने पर रोक लगा दी? वायरल दावे पर एयरलाइंस का जवाब

सोशल मीडिया पर इंडिगो एयरलाइंस की कथित ग्रूमिंग पॉलिसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जब कुछ स्क्रीनशॉट्स तेजी से वायरल होने लगे। इनमें दावा किया गया कि एयरलाइन अपने कर्मचारियों (खासकर केबिन क्रू) पर धार्मिक प्रतीकों जैसे तिलक, बिंदी या सिंदूर लगाने पर रोक लगाती है। इस कथित नियम को लेकर एक्स पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कई यूजर्स ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया।

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वायरल पोस्ट्स में यह भी दावा किया गया कि इंडिगो की इस पॉलिसी में कर्मचारियों को एक खास तरह के लुक में रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पारंपरिक धार्मिक चिन्हों से परहेज करने की बात कही गई है। इसके बाद सोशल मीडिया पर #BoycottIndiGo जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और लोग एयरलाइन की आलोचना करने लगे। कई यूजर्स ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि इस तरह के नियम भारतीय संस्कृति और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ हैं।

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इंडिगो ने अपने बयान में क्या कहा

हालांकि, बढ़ते विवाद के बीच इंडिगो एयरलाइंस ने तुरंत सफाई जारी की। कंपनी ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दस्तावेज गलत और मनगढ़ंत हैं और इनका वास्तविक ग्रूमिंग पॉलिसी से कोई संबंध नहीं है। एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि उसकी नीतियां किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं हैं और कर्मचारियों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। इंडिगो ने यह भी कहा कि उसकी ग्रूमिंग पॉलिसी का उद्देश्य केवल पेशेवर लुक बनाए रखना है, न कि किसी की धार्मिक पहचान को दबाना।

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कंपनी के मुताबिक, कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत विश्वासों का सम्मान करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावे भ्रामक हैं। इस बयान के बाद कंपनी ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। यह पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब कंपनियों की ड्रेस कोड और धार्मिक अभिव्यक्ति को लेकर देशभर में बहस तेज हो रही है। इंडिगो के मामले ने भी इस चर्चा को और हवा दी है कि कार्यस्थल पर पेशेवर मानकों और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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