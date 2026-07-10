अजरबैजान के म्यूजियम में भारतीयों ने गाया गायत्री मंत्र, सही किया या गलत? इंटरनेट पर छिड़ी बहस

वीडियो रिकॉर्ड करने वाले ने कहा कि कुछ लोगों में नागरिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक शिष्टाचार की कमी है। इसके कारण ऐसे भारतीय पर्यटक भी गलत नजरिए से देखे जाने लगते हैं, जिनका इस तरह की घटनाओं से कोई संबंध नहीं होता।

अजरबैजान की राजधानी बाकू में स्थित म्यूजियम आतेशगाह में भारतीय पर्यटकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस लेकर एक बार फिर विदेशों में भारतीयों के व्यवहार को लेकर बहस छिड़ गई है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में कुछ भारतीय पर्यटक संग्रहालय परिसर के भीतर ऊंची आवाज में गायत्री मंत्र का जाप करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले एक अन्य भारतीय पर्यटक ने दावा किया कि इस संरक्षित स्थल पर तेज आवाज में बोलना और शोर करना नियमों के विरुद्ध है। वीडियो पर लिखे संदेश में कहा गया कि विदेश यात्रा के दौरान इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए और कुछ लोगों की वजह से पूरे देश की छवि प्रभावित होती है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि मंत्रोच्चार समाप्त होने के बाद कुछ लोग दोबारा मंत्र पढ़ने की बात कहते हैं, जबकि आसपास मौजूद अन्य विदेशी पर्यटक उन्हें देखते नजर आते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि स्थिति इतनी असहज हो गई कि उनके टूर गाइड ने उस स्थान को छोड़कर अगले स्थल की ओर बढ़ने का फैसला किया। उनका कहना है कि सबसे शर्मनाक पल तब आया, जब टूर गाइड ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, “क्या ये आपके ही लोग हैं?” इस सवाल ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ लोगों के गलत व्यवहार का असर सभी भारतीय यात्रियों पर पड़ता है।

वायरल वीडियो देखने के बाद क्या बोले लोग वीडियो रिकॉर्ड करने वाले ने कहा कि कुछ लोगों में नागरिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक शिष्टाचार की कमी है। इसके कारण ऐसे भारतीय पर्यटक भी गलत नजरिए से देखे जाने लगते हैं, जिनका इस तरह की घटनाओं से कोई संबंध नहीं होता। उनका मानना है कि विदेश यात्रा के दौरान स्थानीय नियमों और संस्कृति का सम्मान करना हर पर्यटक की जिम्मेदारी है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कई लोगों ने कहा कि इसी तरह की घटनाओं के कारण भारतीय नागरिकों के लिए कई देशों के वीजा नियम सख्त होते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे केवल शिष्टाचार का नहीं, बल्कि सामान्य समझ का भी मामला बताया।