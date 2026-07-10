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अजरबैजान के म्यूजियम में भारतीयों ने गाया गायत्री मंत्र, सही किया या गलत? इंटरनेट पर छिड़ी बहस

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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वीडियो रिकॉर्ड करने वाले ने कहा कि कुछ लोगों में नागरिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक शिष्टाचार की कमी है। इसके कारण ऐसे भारतीय पर्यटक भी गलत नजरिए से देखे जाने लगते हैं, जिनका इस तरह की घटनाओं से कोई संबंध नहीं होता।

अजरबैजान के म्यूजियम में भारतीयों ने गाया गायत्री मंत्र, सही किया या गलत? इंटरनेट पर छिड़ी बहस

अजरबैजान की राजधानी बाकू में स्थित म्यूजियम आतेशगाह में भारतीय पर्यटकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस लेकर एक बार फिर विदेशों में भारतीयों के व्यवहार को लेकर बहस छिड़ गई है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में कुछ भारतीय पर्यटक संग्रहालय परिसर के भीतर ऊंची आवाज में गायत्री मंत्र का जाप करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले एक अन्य भारतीय पर्यटक ने दावा किया कि इस संरक्षित स्थल पर तेज आवाज में बोलना और शोर करना नियमों के विरुद्ध है। वीडियो पर लिखे संदेश में कहा गया कि विदेश यात्रा के दौरान इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए और कुछ लोगों की वजह से पूरे देश की छवि प्रभावित होती है।

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वीडियो में देखा जा सकता है कि मंत्रोच्चार समाप्त होने के बाद कुछ लोग दोबारा मंत्र पढ़ने की बात कहते हैं, जबकि आसपास मौजूद अन्य विदेशी पर्यटक उन्हें देखते नजर आते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि स्थिति इतनी असहज हो गई कि उनके टूर गाइड ने उस स्थान को छोड़कर अगले स्थल की ओर बढ़ने का फैसला किया। उनका कहना है कि सबसे शर्मनाक पल तब आया, जब टूर गाइड ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, “क्या ये आपके ही लोग हैं?” इस सवाल ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ लोगों के गलत व्यवहार का असर सभी भारतीय यात्रियों पर पड़ता है।

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वायरल वीडियो देखने के बाद क्या बोले लोग

वीडियो रिकॉर्ड करने वाले ने कहा कि कुछ लोगों में नागरिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक शिष्टाचार की कमी है। इसके कारण ऐसे भारतीय पर्यटक भी गलत नजरिए से देखे जाने लगते हैं, जिनका इस तरह की घटनाओं से कोई संबंध नहीं होता। उनका मानना है कि विदेश यात्रा के दौरान स्थानीय नियमों और संस्कृति का सम्मान करना हर पर्यटक की जिम्मेदारी है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कई लोगों ने कहा कि इसी तरह की घटनाओं के कारण भारतीय नागरिकों के लिए कई देशों के वीजा नियम सख्त होते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे केवल शिष्टाचार का नहीं, बल्कि सामान्य समझ का भी मामला बताया।

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कुछ इंटरनेट यूजर्स का कहना था कि किसी भी धार्मिक प्रार्थना को व्यक्तिगत रूप से करना गलत नहीं है, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर ऊंची आवाज में ऐसा करना दूसरों को असहज कर सकता है, खासकर ऐसे देश में जहां अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हों। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि किसी भी देश की संस्कृति और कानून का सम्मान करना एक जिम्मेदार पर्यटक की पहचान होती है। हालांकि सोशल मीडिया पर सभी लोगों की राय एक जैसी नहीं रही। कुछ लोगों ने इसका बचाव करते हुए कहा कि आतेशगाह का ऐतिहासिक संबंध भारतीय और हिंदू परंपराओं से रहा है, इसलिए वहां मंत्रोच्चार को गलत नहीं माना जाना चाहिए।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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