भाई की शादी में जाने के लिए कंपनी ने नहीं दी छुट्टी, महिला ने छोड़ी नौकरी; लोगों का फूटा गुस्सा

एक महिला कर्मचारी को कंपनी की ओर से प्रताड़ित करने का मामला सुर्खियों में है। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि कैसे उनकी कंपनी ने उन्हें भाई की शादी में जाने या नौकरी छोड़ने के बीच चुनने को मजबूर किया। इस पोस्ट ने इंटरनेट यूजर्स के बीच बहस छेड़ दी। रेडिट यूजर (@Chuckythedolll) चार साल से उस कंपनी में काम कर रही थी। उसने बताया कि वो हमेशा ओवरटाइम करती थी, नए स्टाफ को ट्रेन करती थी और मुश्किल वक्त में कम सैलरी पर भी काम किया। उनकी पोस्ट का कैप्शन था, 'मुझे अपने भाई की शादी और नौकरी के बीच चुनने को कहा गया। क्या मैंने नौकरी छोड़कर गलत किया?'

महिला कर्मचारी के भाई की शादी अमेरिका में फिक्स हुई। इसके लिए उन्होंने 15 वर्किंग डेज की छुट्टी मांगी और कंपनी को तीन हफ्ते पहले बता दिया। लेकिन कंपनी ने सपोर्ट करने की बजाय उन्हें शादी में जाने या नौकरी छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। इसके बाद उन्होंने समझौता करने की कोशिश की और छुट्टी के दिन कम कर दिए, मगर कंपनी नहीं मानी। उसने लिखा, 'मैंने इस कंपनी को अपना सब कुछ दिया, थोड़ी-सी समझदारी की उम्मीद थी, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं बचा।'