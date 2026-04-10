फूड डिलीवर करके भारतीय महिला ने 4 घंटे में कमाए 7850 रुपये, आखिर ऐसा कैसे हुआ
मुस्कान ने बताया कि भूख लगने पर उन्होंने खुद डोमिनोज पिज्जा खाया और फिर डिलीवरी जारी रखी। वीडियो पर लिखा टेक्स्ट लोगों की जिज्ञासा बढ़ा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में 4-5 घंटे की फूड डिलीवरी जॉब से कितना कमा सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया में रह रही एक भारतीय महिला ने फूड डिलीवरी करके मात्र चार घंटे में 7,850 रुपये कमा लिए। इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो में मुस्कान ने बताया कि वह डूरडैश ऐप के जरिए डिलीवरी कर रही हैं। शुरू में उन्हें केएफसी से 13 डॉलर की एक डिलीवरी मिली, जिसके बाद ऑर्डर लगातार अच्छे आने लगे। लगभग 2 से ढाई घंटे में ही उन्होंने 74 डॉलर कमा लिए। वीडियो में उन्होंने अपने रोजमर्रा के काम को दिखाया, जिसमें उन्होंने वूलवर्थ्स से चार मिनट में ऑर्डर पिकअप किया और सिर्फ 5 मिनट दूर स्थित घर पर डिलीवरी की।
मुस्कान ने बताया कि भूख लगने पर उन्होंने खुद डोमिनोज पिज्जा खाया और फिर डिलीवरी जारी रखी। वीडियो पर लिखा टेक्स्ट लोगों की जिज्ञासा बढ़ा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में 4-5 घंटे की फूड डिलीवरी जॉब से कितना कमा सकते हैं। मुस्कान का वीडियो देखकर कई लोग हैरान रह गए क्योंकि यह आम भारतीय युवाओं के लिए विदेश में कमाई का एक आकर्षक उदाहरण पेश करता है। उन्होंने बताया, 'आज मैं फिर डूरडैश डिलीवरी करने जा रही हूं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही मैंने शुरू किया, मुझे KFC की 13 डॉलर की डिलीवरी मिल गई। फिर डिलीवरी सचमुच अच्छी होने लगीं।'
आखिर कैसे हुई इतनी ज्यादा कमाई
इस तरह, मुस्कान ने कुल मिलाकर चार घंटे में 120 डॉलर यानी करीब 7,850 रुपये कमाए। यह कमाई ऑस्ट्रेलिया की महंगाई और मजदूरी के स्तर को देखते हुए काफी आकर्षक लग रही है, खासकर उन भारतीयों के लिए जो वहां बसने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्कान का यह शेयर लोगों को गिग इकोनॉमी की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली रहीं। एक यूजर ने लिखा, 'केवल कुछ घंटों के काम के लिए यह काफी अच्छा है।' दूसरे ने कहा, 'दिखने में आसान लगता है लेकिन ईंधन और समय जैसे छिपे खर्च भी होते हैं।'
कई लोगों ने टिप्पणी की कि ऑस्ट्रेलिया में गिग जॉब्स भारत की तुलना में बेहतर भुगतान करती हैं। एक यूजर ने कहा, 'बुरा नहीं है, लेकिन यह ऑर्डर की निरंतरता पर निर्भर करता है।' कुछ लोग प्रभावित हुए तो कुछ ने सतर्कता बरतने की सलाह दी। यह वीडियो ट्रेंडिंग होकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। मुस्कान की यह कहानी विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। हालांकि, यह सोशल मीडिया पर शेयर किया गया यूजर जनरेटेड कंटेंट है और स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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