फूड डिलीवर करके भारतीय महिला ने 4 घंटे में कमाए 7850 रुपये, आखिर ऐसा कैसे हुआ

मुस्कान ने बताया कि भूख लगने पर उन्होंने खुद डोमिनोज पिज्जा खाया और फिर डिलीवरी जारी रखी। वीडियो पर लिखा टेक्स्ट लोगों की जिज्ञासा बढ़ा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में 4-5 घंटे की फूड डिलीवरी जॉब से कितना कमा सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में रह रही एक भारतीय महिला ने फूड डिलीवरी करके मात्र चार घंटे में 7,850 रुपये कमा लिए। इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो में मुस्कान ने बताया कि वह डूरडैश ऐप के जरिए डिलीवरी कर रही हैं। शुरू में उन्हें केएफसी से 13 डॉलर की एक डिलीवरी मिली, जिसके बाद ऑर्डर लगातार अच्छे आने लगे। लगभग 2 से ढाई घंटे में ही उन्होंने 74 डॉलर कमा लिए। वीडियो में उन्होंने अपने रोजमर्रा के काम को दिखाया, जिसमें उन्होंने वूलवर्थ्स से चार मिनट में ऑर्डर पिकअप किया और सिर्फ 5 मिनट दूर स्थित घर पर डिलीवरी की।

मुस्कान ने बताया कि भूख लगने पर उन्होंने खुद डोमिनोज पिज्जा खाया और फिर डिलीवरी जारी रखी। वीडियो पर लिखा टेक्स्ट लोगों की जिज्ञासा बढ़ा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में 4-5 घंटे की फूड डिलीवरी जॉब से कितना कमा सकते हैं। मुस्कान का वीडियो देखकर कई लोग हैरान रह गए क्योंकि यह आम भारतीय युवाओं के लिए विदेश में कमाई का एक आकर्षक उदाहरण पेश करता है। उन्होंने बताया, 'आज मैं फिर डूरडैश डिलीवरी करने जा रही हूं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही मैंने शुरू किया, मुझे KFC की 13 डॉलर की डिलीवरी मिल गई। फिर डिलीवरी सचमुच अच्छी होने लगीं।'

आखिर कैसे हुई इतनी ज्यादा कमाई इस तरह, मुस्कान ने कुल मिलाकर चार घंटे में 120 डॉलर यानी करीब 7,850 रुपये कमाए। यह कमाई ऑस्ट्रेलिया की महंगाई और मजदूरी के स्तर को देखते हुए काफी आकर्षक लग रही है, खासकर उन भारतीयों के लिए जो वहां बसने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्कान का यह शेयर लोगों को गिग इकोनॉमी की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली रहीं। एक यूजर ने लिखा, 'केवल कुछ घंटों के काम के लिए यह काफी अच्छा है।' दूसरे ने कहा, 'दिखने में आसान लगता है लेकिन ईंधन और समय जैसे छिपे खर्च भी होते हैं।'