Indian Railways RPF cop dramatically snatched woman phone from train window viral video ट्रेन में बैठी महिला का मोबाइल RPF जवान ने छीना, इंटरनेट पर क्यों लोग करने लगे तारीफ, Viral-news Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ Indian Railways RPF cop dramatically snatched woman phone from train window viral video

ट्रेन में बैठी महिला का मोबाइल RPF जवान ने छीना, इंटरनेट पर क्यों लोग करने लगे तारीफ

वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला यात्री स्लीपर क्लास की खिड़की के पास बैठी है और अपनी मोबाइल पर बात कर रही है। अचानक आरपीएफ जवान उसके पास आते हैं और उनका मोबाइल छीन लेते हैं। महिला तुरंत चिल्लाती है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 11:35 AM
share Share
Follow Us on
ट्रेन में बैठी महिला का मोबाइल RPF जवान ने छीना, इंटरनेट पर क्यों लोग करने लगे तारीफ

ट्रेन से यात्रा के दौरान मोबाइल फोन पर बात करना या वीडियो देखना लोगों को अच्छा टाइम पास मालूम पड़ता है। मगर, खिड़की के पास मोबाइल का इस्तेमाल जोखिम भरा हो सकता है। चोर अक्सर यात्रियों के हाथों से फोन छीन लेते हैं और फरार हो जाते हैं। इस खतरे के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान ने अनोखा तरीका अपनाया। आरपीएफ जवान राजू चौधरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें वह एक महिला यात्री के हाथ से मोबाइल छीनने के बाद उसे सतर्क रहने की सलाह देते नजर आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:15 पत्नियां, 100 से ज्यादा नौकर...कौन है यह राजा जिसका वीडियो हो रहा वायरल

वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला यात्री स्लीपर क्लास की खिड़की के पास बैठी है और अपनी मोबाइल पर बात कर रही है। अचानक आरपीएफ जवान उसके पास आते हैं और उनका मोबाइल छीन लेते हैं। महिला तुरंत चिल्लाती है और जवान उसे फोन लौटा देते हैं। वह उस महिला यात्री को ट्रेन में ऐसे खतरों के बारे में समझाते हैं। वीडियो के अंत में राजू कहते हैं, 'ऐसे ही मोबाइल छीन लिया जाता है।' इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य यात्रियों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है।

RPF जवान की हो रही खूब तारीफ

सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग आरपीएफ जवान की सराहना कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'यह बहुत अच्छा उदाहरण है, सर।' एक अन्य ने टिप्पणी की, 'जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है। मुझे आप पर गर्व है।' तीसरे यूजर ने कहा, 'यह बहुत शानदार तरीका है।' चौथे ने लिखा कि क्या मस्त आइडिया है। मालूम हो कि आरपीएफ जवान राजू चौधरी अक्सर रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों के साथ बातचीत के वीडियो साझा करते हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 6,000 से अधिक फॉलोअर्स और 19 पोस्ट हैं।

Indian Railway Train mms viral

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।