ट्रेन में बैठी महिला का मोबाइल RPF जवान ने छीना, इंटरनेट पर क्यों लोग करने लगे तारीफ

वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला यात्री स्लीपर क्लास की खिड़की के पास बैठी है और अपनी मोबाइल पर बात कर रही है। अचानक आरपीएफ जवान उसके पास आते हैं और उनका मोबाइल छीन लेते हैं। महिला तुरंत चिल्लाती है।

ट्रेन से यात्रा के दौरान मोबाइल फोन पर बात करना या वीडियो देखना लोगों को अच्छा टाइम पास मालूम पड़ता है। मगर, खिड़की के पास मोबाइल का इस्तेमाल जोखिम भरा हो सकता है। चोर अक्सर यात्रियों के हाथों से फोन छीन लेते हैं और फरार हो जाते हैं। इस खतरे के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान ने अनोखा तरीका अपनाया। आरपीएफ जवान राजू चौधरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें वह एक महिला यात्री के हाथ से मोबाइल छीनने के बाद उसे सतर्क रहने की सलाह देते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला यात्री स्लीपर क्लास की खिड़की के पास बैठी है और अपनी मोबाइल पर बात कर रही है। अचानक आरपीएफ जवान उसके पास आते हैं और उनका मोबाइल छीन लेते हैं। महिला तुरंत चिल्लाती है और जवान उसे फोन लौटा देते हैं। वह उस महिला यात्री को ट्रेन में ऐसे खतरों के बारे में समझाते हैं। वीडियो के अंत में राजू कहते हैं, 'ऐसे ही मोबाइल छीन लिया जाता है।' इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य यात्रियों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है।