सुहागरात के बाद चलती ट्रेन में पूजा का वीडियो वायरल, 3 लाख रुपये में बुक था कोच

रेलवे के अनुसार, यह सैलून कोच भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) के माध्यम से बुक कराया गया था। सैलून कोच खासतौर पर सीनियर अधिकारियों, विशिष्ट व्यक्तियों या निजी बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

सोशल मीडिया पर रेलवे से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक पुजारी चलती ट्रेन के भीतर फर्श पर बैठकर पूजा-अर्चना और अभिषेक करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके आसपास सफेद कपड़े पहने कई श्रद्धालु भी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल नजर आ रहे हैं। यह नजारा सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए कि क्या ट्रेन के डिब्बों के अंदर इस तरह के धार्मिक आयोजन की इजाजत है। कई लोगों ने इसे लेकर रेलवे से जवाब भी मांगा। वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।

वायरल वीडियो को लेकर रेलवे ने सफाई दी है। उत्तरी रेलवे ने इन सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह पूजा किसी सामान्य यात्री कोच में नहीं, बल्कि निजी तौर पर बुक किए गए स्पेशल सैलून कोच में हुई थी। रेलवे के अनुसार, यह सैलून कोच भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) के माध्यम से बुक कराया गया था। सैलून कोच खासतौर पर सीनियर अधिकारियों, विशिष्ट व्यक्तियों या निजी बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसमें एसी वाली बोगी, बैठने की जगह, डिनर टेबल, रसोई और बाथरूम जैसी सुविधाएं होती हैं। इसलिए इस कोच में आयोजित कार्यक्रम सामान्य यात्री डिब्बे से अलग कैटेगरी का था।

किस नियम के तहत मिली इजाजत रेलवे ने बताया कि यह सैलून कोच 8 जुलाई 2026 को बुक किया गया था। बुकिंग कराने वाले पक्ष ने इसके लिए 3,08,580 रुपये जमा कराया था। योजना के अनुसार इस सैलून कोच को 10 जुलाई 2026 को नई दिल्ली से मुंबई बांद्रा टर्मिनस जाने वाली ट्रेन संख्या 12926 पश्चिम एक्सप्रेस के साथ एकतरफा यात्रा के लिए जोड़ा गया था। रेलवे ने कहा कि पूजा-पाठ उसी निजी सैलून कोच के भीतर किया गया था, जिसे संबंधित पक्ष ने नियमों के तहत किराये पर लिया था। इसलिए इसे सामान्य यात्री डिब्बे में धार्मिक आयोजन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।