बदलते भारतीय रेलवे की तस्वीर: ड्रोन से धोई जा रही ट्रेन, खिड़कियों पर ऑटोमैटिक साबुन स्प्रे; देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो रेलवे की सफाई को पूरी तरह नई ऊंचाई दे रहा है। वीडियो में एक ड्रोन ट्रेन की बाहरी खिड़कियों पर पानी और साबुन का छिड़काव करते हुए नजर आ रहा है।

सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल ट्रेन की सफाई के लिए किया जा रहा है। इस वीडियो ने रेलवे में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को लेकर चर्चा छेड़ दी है। वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि एक ड्रोन ट्रेन की बाहरी खिड़कियों और सतह पर पानी तथा साबुन का छिड़काव कर रहा है। ड्रोन कुशलता से आगे बढ़ते हुए पूरी खिड़की को साफ करता नजर आ रहा है, जो पारंपरिक सफाई विधियों से काफी अलग और आधुनिक तरीका है। भाजपा दिल्ली इकाई ने इस वीडियो को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है।

पार्टी ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है कि रक्षा। परिवहन। रेलवे। और आगे जोड़ा है कि भारत हर क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इस पोस्ट में रेलवे को स्वच्छ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया गया है। हालांकि वीडियो की सटीक लोकेशन अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन ट्रेन के डिजाइन और आसपास के माहौल को देखते हुए इसे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन या उसके आसपास का बताया जा रहा है।

वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि ये देखकर गर्व होता है। भारत अब वाकई विश्व स्तर की तकनीक अपना रहा है। दूसरे ने कमेंट किया कि स्वच्छ भारत अभियान को नई ऊंचाई मिली है। ड्रोन सफाई भविष्य है। कई लोगों ने इसे ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ की सफलता बताया। वहीं, कुछ यूजर्स ने रेलवे से अपील भी की कि इस तकनीक को पूरे देश में लागू किया जाए, खासकर बड़े स्टेशनों और हाई-स्पीड ट्रेनों पर।

दूसरी ओर जानकारों का कहना है कि ड्रोन का इस्तेमाल ट्रेन की सफाई में कई लाभ दे सकता है। इससे ऊंची खिड़कियों और मुश्किल जगहों पर आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है, जहां मानव सफाई कर्मियों के लिए जोखिम अधिक होता है। यह तरीका समय की बचत करता है, पानी का कम खर्च करता है और पर्यावरण के अनुकूल भी हो सकता है। बता दें कि रेलवे बोर्ड पहले भी स्टेशनों, रेल पटरी और कोच की सफाई में ड्रोन तकनीक का परीक्षण कर चुका है।