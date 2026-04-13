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इंडियन प्वाइंट न्यूक्लियर प्लांट ने हडसन नदी में 60 सालों तक छोड़ा रेडिएक्टिव पानी, करोड़ों मछलियां मरी

Apr 13, 2026 02:15 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर स्थित इंडियन प्वाइंट न्यूक्लियर प्लांट की शुरुआत 16 सितंबर 1962 को हुई थी। 1970 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक यह प्लांट हर साल करीब दो से तीन मिलियन गैलन संसाधित अपशिष्ट जल छोड़ता था। यह पानी पूरी तरह से रेडियोधर्मी अपशिष्ट ही था।

इंडियन प्वाइंट न्यूक्लियर प्लांट ने हडसन नदी में 60 सालों तक छोड़ा रेडिएक्टिव पानी, करोड़ों मछलियां मरी

न्यूक्लियर पावर प्लांट आधुनिक युग में मनुष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का एक बड़ा साधन है। ईरान में जारी युद्ध भी इसी न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लेकर हो रहा है। ईरान का कहना है कि वह ऊर्जा जरूरतों के लिए न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है, तो वहीं अमेरिका का आरोप है कि ईरान इसके बहाने परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे इतर अमेरिका में एक परमाणु संयंत्र को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क स्थित इंडियन पॉइंट परमाणु संयंत्र ने 60 से अधिक वर्षों तक लाखों गैलन रेडियोधर्मी जल हडसन नदी में छोड़ा। इसकी वजह से करोड़ों की संख्या में मछलियों ने अपनी जान गंवाई है।

रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन प्वाइंट न्यूक्लियर प्लांट की शुरुआत 16 सितंबर 1962 को हुई थी। 1970 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक यह प्लांट हर साल करीब दो से तीन मिलियन गैलन संसाधित अपशिष्ट जल छोड़ता था। यह पानी पूरी तरह से रेडियोधर्मी अपशिष्ट ही था। हालांकि, इस बात की पुष्टि की गई है कि प्लांट इसका उपचार करने की कोशिश करता था। बाद में विरोध की वजह से 30 अप्रैल 2021 को इस प्लांट को बंद कर दिया गया।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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