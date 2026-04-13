इंडियन प्वाइंट न्यूक्लियर प्लांट ने हडसन नदी में 60 सालों तक छोड़ा रेडिएक्टिव पानी, करोड़ों मछलियां मरी

न्यूक्लियर पावर प्लांट आधुनिक युग में मनुष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का एक बड़ा साधन है। ईरान में जारी युद्ध भी इसी न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लेकर हो रहा है। ईरान का कहना है कि वह ऊर्जा जरूरतों के लिए न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है, तो वहीं अमेरिका का आरोप है कि ईरान इसके बहाने परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे इतर अमेरिका में एक परमाणु संयंत्र को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क स्थित इंडियन पॉइंट परमाणु संयंत्र ने 60 से अधिक वर्षों तक लाखों गैलन रेडियोधर्मी जल हडसन नदी में छोड़ा। इसकी वजह से करोड़ों की संख्या में मछलियों ने अपनी जान गंवाई है।