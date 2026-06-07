IIT में हुआ फेल, आज गूगल में लगी जॉब; टाइम्स स्क्वायर पर मां के लिए लगवाया बिलबोर्ड
अभिजय का जन्म हरियाणा के छोटे से शहर पंचकुला में हुआ था। उनकी मां ने उन्हें अकेले पाला और बेहतरीन शिक्षा दिलाई। खुद दूसरी हाथ की किताबों से पढ़ने वाली मां ने कभी अपने सपनों को अपने बेटे के भविष्य से ऊपर नहीं रखा।
अभिजय अरोड़ा नाम के युवक ने अपनी मां को न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर एक बिलबोर्ड के जरिए सरप्राइज दिया। गूगल में सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी सिंगल मदर को इस अनोखे तरीके से सम्मानित किया। वीडियो कॉल के दौरान जब मां को अपना फोटो टाइम्स स्क्वायर पर दिखाया गया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह भावुक क्षण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसकी सराहना की।
अभिजय का जन्म हरियाणा के छोटे से शहर पंचकुला में हुआ था। उनकी मां ने उन्हें अकेले पाला और बेहतरीन शिक्षा दिलाई। खुद दूसरी हाथ की किताबों से पढ़ने वाली मां ने कभी अपने सपनों को अपने बेटे के भविष्य से ऊपर नहीं रखा। 2012 में जब अभिजय आईआईटी में नहीं पास हो पाए तो उनकी मां रो पड़ीं। उस वक्त अभिजय ने उन्हें वादा किया था कि एक दिन वह अपनी मां को गर्व महसूस कराएंगे। इस असफलता ने उन्हें और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते रहे।
कठिन संघर्ष से गूगल तक का सफर
2016 में ग्रेजुएशन के बाद नौकरी न मिलने के बावजूद अभिजय ने हार नहीं मानी। 2017 में हैकाथॉन जीतने के बाद उन्होंने बड़े लक्ष्य तय किए। 2016 से 2020 तक उन्होंने बड़ी कंपनियों में काम नहीं किया बल्कि चुपचाप जीमैट की तैयारी की। तीन बार परीक्षा देने के बाद भी चुनौतियां आईं। 2021 में बिजनेस स्कूलों से रिजेक्शन मिला लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार 2022 में हार्वर्ड ने उन्हें स्वीकार कर लिया और 2025 में गूगल ने हां कह दी। यह सफलता उनकी मां के त्याग और उनके अथक परिश्रम का नतीजा थी।
अभिजय ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'यह मेरे जीवन का सबसे खास दिन था। मैं अपनी मां को टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर दिखाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। हम साधारण परिवार से हैं लेकिन मां ने हमेशा मुझे बेहतर जीवन दिया।' उन्होंने सभी को संदेश दिया कि कभी हार न मानें और उन लोगों को याद रखें जिन्होंने अपने सपने त्यागकर हमें सपने पूरे करने का मौका दिया। इस पोस्ट पर लोगों ने भरपूर प्रतिक्रियाएं दीं। एक यूजर ने लिखा, 'भाई, तुमने सब कुछ हासिल कर लिया क्योंकि तुम्हारी मां मुस्कुरा रही हैं' दूसरे ने कहा, 'यह प्रेरणादायक यात्रा है, तुम पर गर्व है।'
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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