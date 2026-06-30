बच्चों को टोकना पड़ा भारी! भारतीय परिवार ने विदेश में रेस्टोरेंट में मचा दिया बवाल?

वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी के एक भारतीय रेस्टोरेंट ने भारतीय परिवार पर स्टाफ से बदसलूकी, तोड़फोड़ और धमकाने का आरोप लगाया है। दावा है कि बच्चों को शरारत से रोकने पर विवाद हुआ।

वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में स्थित एक भारतीय रेस्टोरेंट में भारतीय परिवार को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। रेस्टोरेंट का आरोप है कि बच्चों की हरकत रोकने के लिए समझाने पर परिवार ने हंगामा कर दिया, स्टाफ से बदसलूकी की और रेस्टोरेंट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

रेस्टोरेंट Bombay Bites HCM की मालिक ऐश्वर्या खन्ना सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि परिवार के बच्चे डाइनिंग एरिया में टिश्यू और दूसरी चीजें इधर-उधर फेंक रहे थे। जब स्टाफ ने माता-पिता से बच्चों को रोकने के लिए विनम्रता से कहा, तो मामला शांत होने के बजाय और बिगड़ गया।

रेस्टोरेंट का दावा है कि परिवार ने स्टाफ के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, नुकसान की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और खुद को इन्फ्लुएंसर बताकर दबाव बनाने की कोशिश की। प्रबंधन का कहना है कि पूरी घटना की CCTV फुटेज और अन्य सबूत उनके पास सुरक्षित हैं।

रेस्टोरेंट ने अपनी पोस्ट में लिखा, "रेस्टोरेंट कोई खेल का मैदान नहीं है। हमारा स्टाफ किसी के गुस्से का निशाना बनने के लिए नहीं है। इन्फ्लुएंसर होने का मतलब यह नहीं कि कोई शिष्टाचार से ऊपर हो जाए।"

स्टाफ से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं उन्होंने आगे कहा कि सभी मेहमानों का स्वागत है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर अनुशासन, दूसरों का सम्मान और बच्चों को सही व्यवहार सिखाना हर माता-पिता की जिम्मेदारी है। स्टाफ को डराना, तोड़फोड़ करना या बदसलूकी करना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बयान में आगे कहा गया कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अभद्र व्यवहार और कर्मचारियों को धमकाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिथि सत्कार हमारा काम है। बुनियादी शिष्टाचार हर किसी की जिम्मेदारी है, फिर चाहे वे इन्फ्लुएंसर ही क्यों न हों।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई घटना यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। कई लोगों ने रेस्टोरेंट का समर्थन करते हुए कहा कि अगर आरोप सही हैं तो परिवार के खिलाफ पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि बच्चों को सार्वजनिक जगहों पर सही व्यवहार सिखाना माता-पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

एक यूजर ने लिखा, "यह बेहद घटिया और शर्मनाक व्यवहार है। अगर मैं बिजनेस मालिक होता तो इस मामले की जांच जरूर करवाता। उन्होंने वेटर के साथ आक्रामक तरीके से व्यवहार किया। मुझे नहीं पता वियतनाम के कानून में क्या सजा है, लेकिन भारत में किसी पर हाथ उठाना अपराध माना जाता है। ऊपर से बिना किसी वजह के रेस्टोरेंट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी गलत है।"

दूसरे यूजर ने लिखा, "उन्हें तुरंत पुलिस को सौंप देना चाहिए था।"

एक तीसरे यूजर ने कहा, "बच्चों को अच्छे संस्कार और सही व्यवहार सिखाना माता-पिता की पहली जिम्मेदारियों में से एक है। यह काम समय रहते कर देना चाहिए, वरना जिंदगी बाद में उन्हें कठिन तरीके से सिखाती है।"