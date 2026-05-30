भारतीय डॉक्टर का कमाल, 3900 किलोमीटर दूर चीन से कर दी महिला की सर्जरी
भारत के एक डॉक्टर ने चीन के वुहान में बैठकर हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती महिला की सफल सर्जरी कर दी। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है।
भारतीय डॉक्टर ने एक ऐसा कमाल किया है जिसकी चर्चा दुनियाभर में होने लगी है। भारत के यूरोलॉजिस्टर डॉ. सैयद मौहम्मद गौस ने 3900 किलोमीटर की दूरी से ही हैदराबाद में एक महीला की रोबोटिक सर्जरी कर दी। यह सर्जरी सफल भी रही। जानकारी के मुताबिक डॉ. गौस किसी काम से चीन के वुहान गए थे। इधऱ हैदराबाद में एशियन इंस्टिट्यूट ऑफ नेफ्रॉलजी और यूरॉलजी में इमर्जेंसी सर्जरी होनी थी।
57 साल की महिला की यूरेट्रल रीइम्प्लांटेशन सर्जरी होनी जरूरी थी। किडनी से यूरिन ब्लैडर तक जाने वाली दो नलियों को जोड़ा जाना था। चीन में विकसित की गई रोबोटिक तकनीक के माध्यम से यह पूरा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करीब डेढ़ घंटे तक चला। इस दौरान चीन के टोंगजी अस्पताल और हैदराबाद की मेडिकल टीम के बीच संपर्क बना हुआ था।
भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने भी इस उपलब्धि को सोशल मीडिया पर य़ेस किया है। उन्होंने लिखा कि भारत के डॉक्टर सैयद मोहम्मद गौस ने वुहान में बैठकर हैदराबाद में एक महिला की केवल 90 मिनट में रोबोट असिस्टेंड सर्जरी कर दी। बता दें कि सर्जरी शुरू होने से पहले वुहान और हैदराबाद के डॉक्टरों ने मरीज की सारी रिपोर्ट्स की समीक्षा की और इसके बाद सर्जरी की पूरी योजना तैयार की गई।
हैदराबाद में मौजूद टीम ने मरीज को एनेस्थीसिया दिया। ऑपरेशन थिएटर में पूरा रोबोटिक सिस्टम पहले ही तैयार कर लिया गया था। रोबोटिक सिस्टम में हाई डेफिनिशन 3डी कैमरे लगे थे। डॉ. गौस टोंगजी अस्पताल के कंट्रोल कंसोल पर बैठे और इसके बाद रोबोट के माध्यम से सर्जरी कर दी।
जानकारी के मुताबिक हैदराबाद और टोंगजी अस्पताल की टीम 5-जी नेटवर्क के माध्यम से जुड़ी हुई थी। वुहान से भेजे जाने वाले संदेश 0.2 सेकंड में ही हैदराबाद पहुंच जाते थे। इस वजह से इतनी दूर बैठकर भी सफल सर्जरी की जा सकी। हैदराबाद में भी एक इमर्जेंसी टीम को तैनात किया गया था जो कि किसी भी तरह की दिक्कत होने पर तुरंत सर्जरी का काम खत्म करती।
डॉक्र मोहित भंडारी ने कहा कि जुलाई 2025 में फ्रांस से ही एक ऐसी ही सर्जरी की गई थी। मरीज इंदौर के अस्पताल में था। उन्होंने कहा कि इस तरह से रोबोटिक और रिमोट सर्जरी आगे के समय में काफी मददगार साबित होने वाली है। दूर-दराज के इलाकों में भी मरीजों की सफल सर्जरी की जा सकेगी। वहीं दूर से डॉक्टर और उनकी टीम के आने जाने का भी खर्च बच जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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