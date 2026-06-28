भारत का ‘साइलेंट विलेज’ जहां के ज्यादातर लोग न बोल सकते न सुन सकते!

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले का 'धदकई' गांव भारत के साइलेंट विलेज के नाम से मशहूर है। यहां की कुल आबादी में से 90 से ज्यादा लोग मूक-बधिर (गूंगे-बहरे) हैं। जेनेटिक म्यूटेशन के कारण यहां ऐसे बच्चे पैदा होते हैं।

भारत के खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा गांव बसा है, जिसकी कहानी किसी को भी हैरान कर सकती है। इस गांव का नाम है धदकई। वैसे तो इस गांव की प्राकृतिक खूबसूरती देखने लायक है, लेकिन इसे पूरी दुनिया में एक अलग और अनोखे नाम से जाना जाता है- ‘द साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया’ यानी भारत का शांत गांव।

इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां सन्नाटा पसरा नहीं रहता, बल्कि यहां का सन्नाटा आपस में बातें करता है। इस छोटे से गांव में रहने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी न तो सुन सकती है और न ही बोल सकती है। आइए जानते हैं इस अनोखे गांव की पूरी कहानी, इसका इतिहास और इसके पीछे का चौंकाने वाला वैज्ञानिक कारण।

क्या है धदकई गांव की हकीकत? धदकई गांव जम्मू से लगभग 260 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके में स्थित है। इस गांव में मुख्य रूप से गुज्जर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जो कि एक अनुसूचित जनजाति (ST) है।

गांव की कुल आबादी लगभग 2,000 के आसपास है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस छोटे से गांव में 90 से ज्यादा लोग पूरी तरह से मूक-बधिर हैं यानी वे न बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं।

यहां रहने वाले 105 परिवारों में से 55 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं, जिनके घर में कम से कम एक या उससे ज्यादा सदस्य न तो सुन सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। कुछ परिवार तो ऐसे भी हैं, जहां 7 बच्चों में से 6 बच्चे मूक-बधिर पैदा हुए हैं।

इस गांव के लोगों ने अपनी खुद की एक लोकल साइन लैंग्वेज विकसित कर ली है। खास बात यह है कि जो लोग सुन-बोल सकते हैं, वे भी इस इशारों की भाषा को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि पूरा गांव बिना किसी रुकावट के आपस में बातें कर लेता है।

कब शुरू हुआ था यह सिलसिला? गांव के बुजुर्गों और रिकॉर्ड्स के मुताबिक, इस गांव में मूक-बधिर बच्चे के जन्म का पहला मामला साल 1901 में सामने आया था, जब फौजी गुज्जर नाम के एक शख्स के घर बेटा पैदा हुआ जो सुन-बोल नहीं सकता था।

इसके बाद धीरे-धीरे यह तादाद बढ़ती गई: साल 1990: मूक-बधिर लोगों की संख्या 43 थी।

साल 2007: यह संख्या बढ़कर 79 हो गई।

वर्तमान स्थिति: अब गांव में 90 से ज्यादा लोग इस स्थिति में जीवन जी रहे हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है।

आखिर क्यों इस गांव में गूंजती है 'खामोशी'? सालों तक गांव के लोग इसे भगवान का कोई अभिशाप, किस्मत का खेल या फिर वहां के पानी और मिट्टी का असर मानते रहे। लेकिन जब वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की टीमों ने इस पर रिसर्च की, तो एक बेहद चौंकाने वाली मेडिकल वजह सामने आई।

इसे मेडिकल साइंस में 'जेनेटिक क्लस्टर' या 'फाउंडर्स इफेक्ट' कहा जाता है।

इनब्रीडिंग और एंडोगेमी: गुज्जर समुदाय के लोग सदियों से अपनी ही जनजाति और करीबी रिश्तेदारों के भीतर शादियां करते आ रहे हैं। जब एक ही छोटे से जेनेटिक पूल (DNA संरचना) के लोग आपस में शादियां करते हैं, तो उनके जीन में छिपे हुए दोष अगली पीढ़ी में उभरकर सामने आ जाते हैं।

वैज्ञानिकों ने जब ग्रामीणों के खून के सैंपल लिए तो पाया कि इनके शरीर में OTOF (Otoferlin) नाम के जीन में गड़बड़ी है। यह जीन हमारे कान के अंदरूनी हिस्से से दिमाग तक आवाज के सिग्नल भेजने का काम करता है। जब माता और पिता दोनों के जरिए बच्चे में यह डिफेक्टिव जीन पहुंचता है, तो बच्चा जन्म से ही बहरा और गूंगा पैदा होता है।

क्या है इसका समाधान? डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का कहना है कि इस अनुवांशिक बीमारी को रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि गांव के युवा अपनी कम्युनिटी या रिश्तेदारों से बाहर शादियां करना शुरू करें। इसके अलावा, वैज्ञानिकों ने 'कलर-कोडेड कार्ड्स' बनाने का भी सुझाव दिया है ताकि शादी से पहले पार्टनर्स के जेनेटिक रिस्क (25% से 100% तक) को मापा जा सके और आने वाली पीढ़ी को इस खामोशी के चक्रव्यूह से बचाया जा सके।