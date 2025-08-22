India has no achievements US influencer raised the question Indian gave a strong answer भारत की कोई उपलब्धि नहीं है? US इन्फ्लुएंसर ने उठाया सवाल, भारतीय ने दिया तगड़ा जवाब, Viral-news Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ India has no achievements US influencer raised the question Indian gave a strong answer

भारत की कोई उपलब्धि नहीं है? US इन्फ्लुएंसर ने उठाया सवाल, भारतीय ने दिया तगड़ा जवाब

एक अमेरिकी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने एक्स पर लिखा कि आखिर आधुनिक इतिहास में भारतीयों का योगदान है क्या? इस पर जवाब देते हुए एक भारतीय ने हिन्दुस्तान की तमाम उपलब्धियों का बखान कर दिया।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 12:54 PM
share Share
Follow Us on
भारत की कोई उपलब्धि नहीं है? US इन्फ्लुएंसर ने उठाया सवाल, भारतीय ने दिया तगड़ा जवाब

भारत और अमेरिका के बिगड़ते संबंधों के बीच एक अमेरिकी इन्फ्लुएंसर ने आधुनिक समय में भारत की उपलब्धियों पर सवाल उठाया। चार्ल्स हेवुड नामक इस इन्फ्लुएंसर के सवाल पर एक भारतीय उद्यमी दिलीप कुमार ने ऐसा तगड़ा जवाब दिया है कि यह वायरल हो रहा है। दिलीप ने हाल ही के वर्षों में भारत की कुछ ऐसी उपलब्धियों की गिनती करवा दी, जिससे भारत के ऊपर उंगली उठाने वाला यह प्रयास पूरी तरह से विफल हो गया।

सोशल मीडिया पर चार्ल्स हेवुड ने लिखा, "क्या आधुनिक काल में किसी भी क्षेत्र में किसी भी भारतीय ने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है? मुझे तो एक भी याद नहीं आ रही है। और न ही ग्रोक को आ रही है। यह अजीब लगता है। क्योंकि उनकी संख्या करीब 1.5 अरब है। हमें हर समय बताया जाता है कि हमें उनकी प्रतिभा का सामना करना होगा।"

हेवुड के इस सवाल का जवाब देते हुए वैंचर कैपिटलिस्ट दिलीप कुमार ने भारत की कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताकर इसका जवाब दिया। कुमार ने लिखा, "इसरो का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, भारत ऐसा करने वाला पहला देश है, नासा नहीं। भारत में यूपीआई के जरिए हर महीने दस अरब से भी ज्यादा का ऑनलाइन लेनदेन होता है, जहां तक अमेरिका का सवाल है तो वह अभी भी रियल टाइम भुगतान की प्रक्रिया पर काम कर रहा है।"

दिलीप ने आगे कहा, "वैसे आधुनिक काल में आपने पूछा? चार भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है। अमर्त्य सेन (1998, अर्थशास्त्र), वेंकटरमन रामकृष्णन (2009, केमिस्ट्री), कैलाश सत्यार्थी (2014, शांति) अभिजीत बनर्जी (2019, अर्थशास्त्र)। जब आप स्पष्ट योगदान नहीं देख पा रहे हैं तो यह भारतीयों के बारे में कम और आपके फिल्टर के बारे में ज्यादा बता रहा है।"

mms viral

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।