भारत की कोई उपलब्धि नहीं है? US इन्फ्लुएंसर ने उठाया सवाल, भारतीय ने दिया तगड़ा जवाब

एक अमेरिकी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने एक्स पर लिखा कि आखिर आधुनिक इतिहास में भारतीयों का योगदान है क्या? इस पर जवाब देते हुए एक भारतीय ने हिन्दुस्तान की तमाम उपलब्धियों का बखान कर दिया।

भारत और अमेरिका के बिगड़ते संबंधों के बीच एक अमेरिकी इन्फ्लुएंसर ने आधुनिक समय में भारत की उपलब्धियों पर सवाल उठाया। चार्ल्स हेवुड नामक इस इन्फ्लुएंसर के सवाल पर एक भारतीय उद्यमी दिलीप कुमार ने ऐसा तगड़ा जवाब दिया है कि यह वायरल हो रहा है। दिलीप ने हाल ही के वर्षों में भारत की कुछ ऐसी उपलब्धियों की गिनती करवा दी, जिससे भारत के ऊपर उंगली उठाने वाला यह प्रयास पूरी तरह से विफल हो गया।

सोशल मीडिया पर चार्ल्स हेवुड ने लिखा, "क्या आधुनिक काल में किसी भी क्षेत्र में किसी भी भारतीय ने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है? मुझे तो एक भी याद नहीं आ रही है। और न ही ग्रोक को आ रही है। यह अजीब लगता है। क्योंकि उनकी संख्या करीब 1.5 अरब है। हमें हर समय बताया जाता है कि हमें उनकी प्रतिभा का सामना करना होगा।"

हेवुड के इस सवाल का जवाब देते हुए वैंचर कैपिटलिस्ट दिलीप कुमार ने भारत की कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताकर इसका जवाब दिया। कुमार ने लिखा, "इसरो का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, भारत ऐसा करने वाला पहला देश है, नासा नहीं। भारत में यूपीआई के जरिए हर महीने दस अरब से भी ज्यादा का ऑनलाइन लेनदेन होता है, जहां तक अमेरिका का सवाल है तो वह अभी भी रियल टाइम भुगतान की प्रक्रिया पर काम कर रहा है।"