VIDEO: सिर्फ दो ही साल में लड़की ने चुका दिया 30 लाख का लोन, बताए चार आसान तरीके
अवनी राठौड़ ने बताया कि मैंने आईआईएम कलकत्ता से एमबीए के लिए लिया गया लोन 2 साल में चुका दिया, जिसके लिए मैंने आय के 4 तरीकों का इस्तेमाल किया। पहला- एमबीए से पहले की बचत। MBA करने से पहले, मैंने दो साल काम किया था।
इंस्टाग्राम पर कई रील्स रोजाना वायरल होती हैं। इसी तरह इन दिनों एक लड़की की रील वायरल हो रही है, जिसमें वह बताती है कि किस तरह उसने प्लानिंग करके दो साल के अंदर ही अपना 30 लाख रुपये का एजुकेशन लोन चुका दिया। लड़की ने आईआईएम कलकत्ता से एमबीए की पढ़ाई करने के लिए 30 लाख रुपये का लोन लिया था।
अवनी राठौड़ ने बताया कि मैंने आईआईएम कलकत्ता से एमबीए के लिए लिया गया लोन 2 साल में चुका दिया, जिसके लिए मैंने आय के 4 तरीकों का इस्तेमाल किया। पहला- एमबीए से पहले की बचत। MBA करने से पहले, मैंने दो साल काम किया था। मैंने अपने निवेश (म्यूचुअल फंड, पीपीएफ वगैरह) को बिल्कुल नहीं छेड़ा, बल्कि अपनी फीस के खर्चों के लिए अपनी लिक्विड बचत का इस्तेमाल किया।
उन्होंने दूसरा तरीका बताया कि इंटर्नशिप स्टाइपेंड। MBA के दौरान, मैंने एक समर इंटर्नशिप की, जिसमें मुझे अच्छी-खासी रकम मिली। इसके बाद, तीसरा प्वाइंट था पार्ट टाइम नौकरी। अवनी ने कहा, ''चूंकि, मुझे PPO (प्री-प्लेसमेंट ऑफर) मिल गया था, इसलिए मैंने अपने दूसरे साल में पार्ट-टाइम काम करना शुरू कर दिया। इससे मुझे अतिरिक्त आय हुई, जिसका इस्तेमाल मैंने अपनी फीस चुकाने में किया।''
एमबीए करने के बाद की सैलरी का इस्तेमाल अवनी ने लोन चुकाने में किया। उन्होंने बताया, ''खुशकिस्मती से, मुझ पर किसी की जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद मैं अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा लोन चुकाने में लगा पाया। अगर आप भी कोई लोन चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह बात हमेशा याद रखें। यह एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। आपकी हर छोटी-बड़ी कोशिश मिलकर एक बड़ा नतीजा देती है।''
उन्होंने कहा, "हो सकता है कि बहुत से लोगों को यह कोई बहुत अच्छा फाइनेंशियल फैसला न लगे, लेकिन मेरे लिए, मैं लोन का सिरदर्द नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहती थी।'' राठौड़ ने बताया कि चूंकि उन पर कोई निर्भर नहीं था, इसलिए वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपना लोन तेजी से चुकाने में लगा पाईं। इस अनुशासित तरीके की मदद से वह अपना कोर्स पूरा करने के दो साल के अंदर ही 30 लाख का कर्ज चुका पाईं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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