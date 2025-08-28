इंटरनेट वाले प्यार से मिलने के लिए मौत का झूठा नाटक, नसबंदी भी हटवाई; अब पहुंचा जेल

viral news: एक अमेरिकी व्यक्ति ने अपने इंटरनेट वाले प्यार से मिलने के लिए अपनी मौत का झूठा नाटक किया। इतना ही नहीं उसने अपनी नसबंदी भी हटवा ली। हालांकि बाद में उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया।

अमेरिका में एक व्यक्ति ने अपनी एक महिला मित्र से मिलने के लिए सारी हदें पार कर दी। अपने बच्चों और अपनी पत्नी की परवाह न करते हुए सबसे पहले तो उसने अपनी मौत का झूठा नाटक किया और फिर अपनी नसबंदी को हटवाकर नया पासपोर्ट बनवाया और उज्बेकिस्तान की अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए निकल पड़ा। हालांकि इसी दौरान उसे रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसे 89 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई है। यह उतने ही दिन है, जितने दिन तक वह पुलिस और उसके परिवार के लिए लापता या मृत घोषित होकर रहा था।

एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक विस्कॉन्सिन के रहने वाले 45 वर्षीय रयान बोर्गवर्ड सोशल मीडिया पर उज्बेकिस्तान की एक महिला के साथ संपर्क में था। उसके पास जाकर अपना जीवन जीने के लिए उसने यह पूरा नाटक किया। गिरफ्तार किए जाने पर कोर्ट में पेश किए गए रयान ने कहा कि उसे अपने किए कराए पर पछतावा है, उसे दुख है कि उसने अपने प्रियजनों और दोस्तों को परेशान किया। रयान के इस बयान पर बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से कहा, "अभियुक्त को अपने किए पर पछतावा है और वह उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, इसलिए उसकी सजा कम की जाए।"

क्या है पूरा मामला? स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले अगस्त में बोर्गवर्ड ने इस पूरी योजना को अंजाम देना शुरू किया था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह ग्रीन लेक पर कयाकिंग करने के लिए जा रहा है। इसके बाद वह वहां से लापता हो गया। पुलिस ने शुरुआती जांच में अनुमान लगाया था कि शायद वह डूब गया होगा। हालांकि पुलिस ने उस दौरान किसी शव को बरामद नहीं किया था।