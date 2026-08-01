'UPI नहीं अब केवल कैश चलेगा', लड़की ने शेयर की पूरी कहानी; लोग क्या बोले?

UPI को लेकर एक लड़की ने अपनी बात रखी है। उसने बताया कि कैसे यूपीआई के इस्तेमाल करो बंद करके उसे अपने बजट को संभालने में मदद मिली है। अब वह ज्यादातर समय कैश से ही पेमेंट करने की कोशिश करती है।

UPI क्रांति ने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। अपने आप को आधुनिक मानने वाले पश्चिमी देश भी जब भारत आते हैं तो यूपाआई पेमेंट को देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। लेकिन इसी यूपीआई पेमेंट सिस्टम में भारतीयों की आदतों को भी खराब कर दिया है। कई बार सीधा बैंक से पैसा कटने की वजह से लोग जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं। अब इसी मुद्दे पर एक लड़की ने वीडियो साझा करते हुए यूपीआई छोड़ने के अपने अनुभव को साझा किया है। उसने बताया कि कैसे अब वह पहले से काफी कम खर्च करती है।

दिल्ली में रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सदाफ ने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी कहानी शेयर की। उसने बताया कि पहले वह अपने पूरे खर्चों के लिए यूपीआई पर ही निर्भर रहती थी। लेकिन फिर उसने यूपीआई छोड़ने और कैश के आधार पर ही लेन-देन करने का फैसला लिया। बकौल सदाफ, इससे उसे पैसे बचाने और फिजूल खर्ची रोकने में काफी मदद मिली है।

सदाफ ने अपनी वीडियो में बताया दो महीने से जारी इस नई आदत का सबसे बड़ा बदलाव यह रहा कि अब उसे अहसास होने लगा है कि वह कितने पैसे खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट की वजह से छोटी-मोटी खरीदारी पर ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि ट्रांजैक्शन कुछ ही सेकंड में हो जाते थे। उन्होंने बताया कि कॉफ़ी खरीदना, स्नैक्स ऑर्डर करना या कुछ ऑनलाइन चीज़ें खरीदना उस समय महंगा नहीं लगता। हालांकि, कई छोटे-छोटे खर्च बिना पता चले ही जल्दी से लगभग 1,000 रुपये तक पहुँच सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैश इस्तेमाल करने से एक अलग एहसास होता है।

बजट पर टिके रहने में मिली मदद सदाफ के मुताबिक, कैश में पांच सौ रुपए खर्च करने में भी एक हिचक महसूस होती है। वहीं यूपीआई से हजार रुपए भी आसानी से दे दिए जाते हैं। क्योंकि जब आपकी जेब से पैसे जाते हैं, तो आपको पता रहता है कि कुछ कम हुआ है, जबकि यूपीआई में इसका उलट है।

पूरी तरह से बंद नहीं किया यूपीआई का उपयोग सदाफ के मुताबिक उनका यह प्रयोग काफी सही रहा है। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने यूपीआई का उपयोग करना पूरी तरह से बंद नहीं किया है। उन्होंने माना कि इसका उपयोग बंद करना प्रैक्टिकल नहीं है। उन्होंने बताया कि कभी-कभी कैश पेमेंट करना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर बिल 470 रुपये का है और उनके पास सिर्फ 500 रुपये का नोट है, तो हो सकता है कि दुकानदार के पास छुट्टे पैसे न हों। इसलिए, अब वह एक बैलेंस्ड तरीका अपनाती हैं। वह अपने पैसे का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा कैश में रखती हैं और बाकी 20 प्रतिशत बैंक अकाउंट में रखती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर UPI से डिजिटल पेमेंट कर सकें।

सदाफ ने कहा कि कैश साथ रखने में कुछ चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन उनका हर खरीदारी के लिए UPI इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है। क्योंकि इस आदत ने उन्हें इस बात के प्रति ज्यादा जागरूक बना दिया है कि उनके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं।

लोग क्या बोले? सदाफ की वीडियो पर लोगों ने अपने-अपने हिसाब से कमेंट किए। कई लोगों ने इस तरीके को सही बताया, तो कई ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर की गई बात करार दिया। एक यूज़र ने लिखा, "दुर्भाग्य से, लोग अब कैश स्वीकार नहीं करते, खासकर ज़ोमैटो/ब्लिंकिट पता नहीं उन्होंने कैश ऑन डिलेवरी का ऑप्शन क्यों रखा है। यहाँ तक कि इस हफ्ते पोस्ट ऑफिस ने भी कहा, 'मैम, UPI प्लीज़'।"