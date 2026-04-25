माता-पिता की पहली फ्लाइट, IFS ऑफिसर ने शेयर की भावुक कर देने वाली तस्वीर

IFS ऑफिसर ने अपने माता-पिता की पहली फ्लाइट की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा कि मां-पिता को यह पहली फ्लाइट लेने में 55 वर्ष का इंतजार करना पड़ा था। यह बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था।

भारत जैसे मध्यमवर्गीय देश में आज भी हवाई यात्रा एक लग्जरी है। निम्न मध्यमवर्ग में आने वाले परिवारों में अगर कोई व्यक्ति हवाई यात्रा कर लेता है, तो वह उस परिवार के लिए एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। कई बच्चे बचपन में हवाई यात्रा करने का सपना देखते हैं और फिर अपने माता-पिता को भी उसमें ले जाते हैं, तो यह उनके लिए एक भावुक पल होता है। आईएफएस ऑफिसर प्रवीण कासवान ने भी सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक तस्वीर साझा की है, जिसमें उनके माता-पिता अपनी पहली फ्लाइट की तैयारी कर रहे हैं।

कासवान ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि उन्हें अपने जीवन की पहली उड़ान भरने में करीब 23 साल लगे, लेकिन उनके माता-पिता को अपने जीवन की पहली फ्लाइट का अनुभव लेने के लिए 55 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। कासवान की यह भावनात्मक पोस्ट जल्दी ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

पोस्ट की गई तस्वीर में प्रवीण कासवान के माता-पिता एक एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं। उनकी मां एक गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए हैं, जबकि उनके पिता एक गहरे रंग की जैकेट और पैंट पहने हुए हैं।

सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के ऊपर लोगों ने भी अपने-अपने माता-पिता से जुड़ी भावनात्मक कहानियां शेयर कीं। एक यूजर ने लिखा, "भाग्यशाली हैं वे लोग जो अपने माता-पिता को उनकी पहली फ्लाइट पर ले जाते हैं। और खास वे हैं जिनके माता-पिता उन्हें बचपन में ही फ्लाइट पर ले जाते हैं।"

एक और यूजर ने अपनी पहली फ्लाइट के बारे में बात करते हुए लिखा, "मैंने 2024 में जयपुर से कोलकाता तक अपनी पहली फ्लाइट ली थी। अब मैं अपने पिता के लिए टिकट बुक करने की सोच रहा हूं। एक दिन भगवान मेरी यह इच्छा पूरी करेंगे।”