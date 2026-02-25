एक विवाह ऐसा भी! तेलंगाना में जुड़वा भाइयों ने 2 जुड़वा बहनों से रचाई शादी, सोशल मीडिया पर छाए
लोगों ने कहा कि यह शादी जल्द ही पूरे जिले में आकर्षण का केंद्र बन गई। जैसे ही लोगों को इस विवाह के बारे में पता चला, गांव वाले बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। यह शादी तेलंगाना में हुई है।
तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में हाल ही में हुई एक अनोखी शादी सबका ध्यान खींच रही है। यहां एक ही शादी समारोह में जुड़वां भाइयों ने दो जुड़वा बहनों से शादी रचाई है। जानकारी के मुताबिक विजय और विनय ने जुड़वां बहनों कीर्तना और कीर्ति से विवाह किया है। यह शादी इंटरनेट पर लोगों के लिए कौतूहल का केंद्र बन गई है और दोनों जोड़ियां इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। दोनों भाई और दोनों बहनें हूबहू एक जैसे दिखते हैं।
रिपोर्ट्स में सामने आई विडियोज में दोनों जोड़े पारंपरिक कपड़े पहनकर स्टेज पर एक-दूसरे के बगल में बैठे दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ लोग इस खुशनुमा सीन को देखकर बेहद खुश हो रहे थे तो वहीं कई लोग हैरत में भी पड़ गए थे। कुछ लोगों ने बताया कि दोनों भाई-बहनों के फीचर्स लगभग एक जैसे होने के कारण, कई रस्मों के दौरान भाइयों और बहनों में फर्क करने में दिक्कतें भी आईं।
जुट गई भीड़
यह समारोह शुरुआत में एक निजी फैमिली फंक्शन ही होने वाला था। हालांकि जल्द ही यह शादी जल्द ही पूरे जिले में आकर्षण का केंद्र बन गई और गांव वाले बड़ी तादाद में दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले शायद ही कभी उन्होंने इस तरह की शादी देखी थी।
सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन
लोग इस शादी को लेकर इंटरनेट पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने इस खबर पर मजेदार रिएक्शन देते हुए लिखा, “गंभीर सवाल: ये एक दूसरे के पार्टनर की पहचान कैसे करेंगे?” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “लोग आखिर ऐसा कर कैसे लेते हैं। मुझे तो अलमारी में मेरे मोजे की भी जोड़ी नहीं मिलती है।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “स्वर्ग में बना चमत्कार।”
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
