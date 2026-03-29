मेरे पास समय नहीं है, कंपनी के CEO ने एआई से लिखा ईमेल तो इंजीनियर ने दे दिया दो टूक जवाब
अमेरिकी का एक कंपनी के भारतीय सीईओ ने एक इंजीनियर को एआई से लिखा हुआ मेल भेजा। उधर से जवाब मिला, अगर आपके पास खुद से ईमेल लिखने का समय नहीं है तो मेरे पास भी बात करने का समय नहीं है।
एक कंपनी के सीईओ ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को AI असिस्टेंट से लिखा हु ईमेल भेजा तो उधर से दो टूक जवाब मिला, 'मेरे पास आपके लिए समय नहीं है।' रिपोर्ट के मुताबिक कंपोजियो के सह संस्थापक और सीईओ करन वैद्य ने AI असिस्टेंट 'Jarvis' से ईमेल लिखकर लंदन के सॉफ्टवेयर इंजीनियर दमित्री कोवानिकोव को भेजा था। कोवानिकोव ने आईआईटी से पढ़े हुए करन वैद्य से बात करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसके पास खुद से ईमेल लिखने का भी समय नहीं है उससे बात करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है।
इंजीनियर ने दिया दो टूक जवाब
कंपनी ने कोवानिकोव से तुरंत बात करने के लिए एआई के जरिए मेल लिखा था। वैद्य की सैन फ्रांसिस्को में कंपनी है। उनका स्टार्टअप ऐप्स और टूल्स को कनेक्ट करने के लिए एआई मॉडल बनाने का काम करता है। वैद्य ने आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की थी।
वैद्य ने कोवानिकोव को मेल भेजने के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया था। इसमें कहा गया था कि कंपनी एक ऐसे इंजीनयिर की तलाश में है जो कि एजेंटिक कोडिंग का जानकार हो। इसीलिए वैद्य ने कोवानिकोव को ईमेल भेजा था। इस मेल में लिखा गया था, 'हे दमित्री, मैं करन वैद्य का एआई असिस्टेंट जारविस हूं। उन्होंने मुझसे कहा है कि उनकी तरफ से आपसे संपर्क किया जाए। करन कंपोजियो बना रहे हैं जो कि एआई एजेंट्स के लिए काम करेगा। उन्हें एक ऐसे इंजीनियर की तलाश है जिसे काउड कोड, कोडेक्स, एमसीपी औ एजेंट इनफ्रा की जानकारी हो।'
इस ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कोवनकोव ने कहा, अगर आपके पास एक अच्छा ईमेल लिखने का भी समय नहीं है तो मेरे पास भी आपसे बात करने के लिए समय नहीं है। इस पोस्ट के बाद प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में एआई के इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ गई है। कई लोगों का कहना है कि मेल भले ही एआई से लिखा गया होता लेकिन इसमें यह बताने की जरूरत नहीं थी। लोग यह जताने की कोशिश करते हैं कि वह एआई से काम करवा रहे हैं और इसलिए वे बहुत स्मार्ट हैं। लेकिन यह कोई अच्छी बात नहीं है।
एक अन्य यूजर ने कहा, आप ईमेल सेटिंग में जाकर किसी भी ईमेल को स्पैम के रूप में फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद एआई से भेजे हुई ईमेल खुद ब खुद स्पैम में चले जाएंगे। आपको ऐसे ईमेल पढऩे की जहमत ही नहीं उठानी पड़ेगी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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