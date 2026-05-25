मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं… कोमा से जागी लड़की तो बिस्तर के पास खड़ा था शख्स, सच्चाई पता चली तो उड़ गए होश

ब्रुक की सबसे अच्छी दोस्त एक्सीडेंट के समय देश से बाहर थी। जब वह पढ़ाई पूरी करके लौटी और उसने उस उसके 'बॉयफ्रेंड’ को देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ऐसा क्या किया था?

चोट लगने के बाद लड़की का कोमा में जाना और फिर याददाश्त ना आने पर भी प्रेमी का पूरी शिद्दत से ख्याल रखना। ये कहानी आपको पूरी फिल्मी लग रही होगी। प्लॉट बॉलीवुड के किसी फिल्म से कम नहीं है। लेकिन इस कहानी का क्लाइमैक्स हैरान करने वाला है। दरअसल इस कहानी में जिस लड़के ने कोमा से लौटी लड़की के बॉयफ्रेंड होने का ड्रामा किया, वह कोई और ही निकला। और तो और इस नाटक के पीछे का उसका मकसद भी उतना ही भयावह है।

यह कहानी है अमेरिका की ब्रुक नाइस्ली की। 2015 में ब्रुक करीब 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई गंभीर हादसे का शिकार हो गई। उसे सिर में गंभीर चोटें आईं और मानसिक संतुलन भी प्रभावित हुआ। वहीं हादसे की वजह से उसकी याददाश्त पूरी तरह चली गई और करीब 10 दिनों तक कोमा में रही। लेकिन असली डरावना खेल तब शुरू हुआ, जब वे 10 दिन बाद कोमा से जागीं।

'मैंने सबको बता दिया है कि…' ब्रुक ने 'द सेक्स दैट चेंज्ड माई लाइफ' नाम के एक पॉडकास्ट में बताया कि जब वह कोमा जागी तो अस्पताल के बिस्तर के पास एक लड़का खड़ा था। ब्रुक का दिमाग अभी पूरी तरह सुन्न था। उस लड़के ने ब्रुक के करीब आकर धीरे से कहा, “मैंने डॉक्टरों और यहां सबको बता दिया है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। क्या यह ठीक है? वैसे हम कभी असल में साथ नहीं थे, लेकिन हम हैं। इसलिए अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो।”

ब्रुक को उस लड़के का चेहरा धुंधला सा याद आ रहा था, लेकिन याददाश्त जाने की वजह से कुछ याद नहीं आ रहा था। आने वाले हफ्तों में उस शख्स ने ब्रुक की लाचारी का पूरा फायदा उठाया। वह ब्रुक की याददाश्त की कमजोरी का फायदा उठाता और अक्सर झूठ बोलता कि वह उससे कई बार मिलने आया था। वहीं वह अक्सर ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी कहता, जबकि इससे ब्रूक को काफी दिक्कत होती थी।

दोस्त के आने पर हुआ खुलासा ब्रुक की सबसे पक्की सहेली एक्सीडेंट के समय देश से बाहर थी। जब वह पढ़ाई पूरी करके लौटी और उसने उस तथाकथित 'बॉयफ्रेंड' को देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सहेली को देखते ही ब्रुक के दिमाग की बत्तियां भी जल उठीं। वह लड़का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि एक साल पहले उसने कॉलेज कैंपस में ब्रुक की उसी सहेली का यौन उत्पीड़न किया था।