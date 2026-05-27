US की आरामदायक नौकरी छोड़कर लड्डुओं में बनाया करियर, अब कितना कमा रहे पति-पत्नी?

हैदराबाद के रहने वाले संदीप ने अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर लड्डूओं का कारोबार शुरू किया। इस पूरे स्टार्टअप में उनकी पत्नी ने भी साथ दिया। देखते ही देखते उनका ब्रांड फेमस हो गया। आज यह हैदराबाद के समेत आसपास के पूरे क्षेत्र में काम करता है।

अगर आप स्क्रीन के सामने बैठकर अपना काम करते हैं, तो आए दिन किसी न किसी बिजनेस का ख्याल तो आपके मन में भी आया ही होगा। यह जरूरी भी है। क्योंकि लंबे समय तक नौकरी करने के बाद इंसान का मन खुद का बिजनेस करने का होने ही लगता है। ऐसा ही विचार हैदराबाद के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर संदीप जोगीपार्ती के मन में भी था। लेकिन उस समय वह अमेरिका में अपनी पत्नी के साथ एक बेहतर नौकरी कर रहे थे। किसी आरामदायक नौकरी को छोड़कर मिठाइयों का काम करना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन संदीप के मन में यह सपना पलता रहा।

2018 में संदीप ने अपनी पत्नी को आखिर नौकरी छोड़कर भारत चलने और यहां अपना नया काम शुरू करने के लिए मना ही लिया। शुरुआत में रिश्तेदारों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने काफी मजाक भी बनाया। आखिर आम भारतीय परिवार में किसी का भी सपना अमेरिका में एक आरामदायक नौकरी करने का ही होता है। ऐसे में संदीप और उनकी पत्नी गोपू की यह बिजनेस वाली यात्रा आसान नहीं थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी दोनों पति-पत्नी ने हार नहीं मानी। 2019 में दंपत्ति ने आधिकारिक रूप से अपने ब्रांड लड्डूबॉक्स की शुरुआत की। उनका यह स्टार्टअप पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तरीकों से मिठाई बनाने पर था। उन्होंने तमाम मिठाइयों पर ध्यान न लगातार केवल लड्डूओं पर ध्यान दिया। उन्होंने पौष्टिक, बिना शक्कर वाले लड्डूओं को बनाया इसके लिए उन्होंने बाजरा, मूंगफली, सूखे मेवे, गुड़ और घी का उपयोग किया। इससे लोगों के मन में उनके ब्रांड के प्रति भरोसा बढ़ता गया। देखते ही देखते केवल एक साल के अंदर उन्होंने 55 लाख का व्यापार कर लिया।