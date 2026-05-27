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US की आरामदायक नौकरी छोड़कर लड्डुओं में बनाया करियर, अब कितना कमा रहे पति-पत्नी?

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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हैदराबाद के रहने वाले संदीप ने अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर लड्डूओं का कारोबार शुरू किया। इस पूरे स्टार्टअप में उनकी पत्नी ने भी साथ दिया। देखते ही देखते उनका ब्रांड फेमस हो गया। आज यह हैदराबाद के समेत आसपास के पूरे क्षेत्र में काम करता है।

US की आरामदायक नौकरी छोड़कर लड्डुओं में बनाया करियर, अब कितना कमा रहे पति-पत्नी?

अगर आप स्क्रीन के सामने बैठकर अपना काम करते हैं, तो आए दिन किसी न किसी बिजनेस का ख्याल तो आपके मन में भी आया ही होगा। यह जरूरी भी है। क्योंकि लंबे समय तक नौकरी करने के बाद इंसान का मन खुद का बिजनेस करने का होने ही लगता है। ऐसा ही विचार हैदराबाद के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर संदीप जोगीपार्ती के मन में भी था। लेकिन उस समय वह अमेरिका में अपनी पत्नी के साथ एक बेहतर नौकरी कर रहे थे। किसी आरामदायक नौकरी को छोड़कर मिठाइयों का काम करना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन संदीप के मन में यह सपना पलता रहा।

2018 में संदीप ने अपनी पत्नी को आखिर नौकरी छोड़कर भारत चलने और यहां अपना नया काम शुरू करने के लिए मना ही लिया। शुरुआत में रिश्तेदारों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने काफी मजाक भी बनाया। आखिर आम भारतीय परिवार में किसी का भी सपना अमेरिका में एक आरामदायक नौकरी करने का ही होता है। ऐसे में संदीप और उनकी पत्नी गोपू की यह बिजनेस वाली यात्रा आसान नहीं थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी दोनों पति-पत्नी ने हार नहीं मानी। 2019 में दंपत्ति ने आधिकारिक रूप से अपने ब्रांड लड्डूबॉक्स की शुरुआत की। उनका यह स्टार्टअप पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तरीकों से मिठाई बनाने पर था। उन्होंने तमाम मिठाइयों पर ध्यान न लगातार केवल लड्डूओं पर ध्यान दिया। उन्होंने पौष्टिक, बिना शक्कर वाले लड्डूओं को बनाया इसके लिए उन्होंने बाजरा, मूंगफली, सूखे मेवे, गुड़ और घी का उपयोग किया। इससे लोगों के मन में उनके ब्रांड के प्रति भरोसा बढ़ता गया। देखते ही देखते केवल एक साल के अंदर उन्होंने 55 लाख का व्यापार कर लिया।

लगातार लोगों के बढ़ते भरोसे ने लड्डूबॉक्स को न केवल हैदराबाद बल्कि आस पास के एक बड़े क्षेत्र में प्रसिद्ध कर दिया। वर्तमान में दोनों दंपत्ति बड़े स्तर पर लड्डूओं का निर्माण कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी में मिठास को बढ़ा रहे हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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