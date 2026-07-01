मैं गे हूं; लव मैरिज और बच्चा पैदा होने के बाद पति ने बताई सच्चाई, फिर क्या हुआ? वीडियो वायरल

सोशल मीडिया साइट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला ने दावा किया है कि उसके पति ने शादी और बच्चा होने के बाद अपनी सच्चाई बताई कि वह गे है। इसके बाद उन्होंने दोस्तों की तरह साथ रहने और अपना बच्चा पालने पर सहमति जताई।

सोशल मीडिया साइट पर अकसर कुछ ऐसी कहानियां सामने आती रहती हैं, जो लोगों को कई बार असहज कर देती हैं। यह कहानियां हमें बताती हैं कि दुनिया में लोगों के सामने अलग-अलग तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रही है। इसमें एक महिला ने बताया कि कैसे उसने अपने साथ काम करने वाले एक लड़के से शादी की उसके बाद दोनों कई सालों तक प्यार से रहते रहे। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक बच्चा भी हुआ। लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद कुछ ऐसा हुआ, जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। बच्चे के बाद पति ने स्वीकार किया कि वह समलैंगिक है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग अपने-अपने हिसाब से अब इस पर कमेंट कर रहे हैं।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा किए गए इस वीडियो में एक महिला ने अपनी कहानी बताई है। महिला ने फोटो के साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि उसके पति ने एक बच्चा पैदा होने के बाद उसे बताया कि वह समलैंगिक (गे) है। इसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। दोनों ने अलग होने के बजाय एक साथ अपने बच्चे के लिए नई जिंदगी देने की ठानी। फिलहाल वह और उनका पति एक ही घर में रहते हैं।

काम करने के दौरान मिले फिर हुआ प्यार वीडियो के मुताबिक, महिला और उसका पति काम करने के दौरान मिले थे। इस दौरान लड़के ने उसे बताया था कि उसने पहले एक लड़के को डेट किया है, लेकिन इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने परिवार की मर्जी से शादी भी कर ली। शादी में खुशनुमा जिंदगी जीते हुए उनका एक बच्चा भी हो गया।

बच्चा होने के बाद हुआ खुलासा महिला ने बताया कि बच्चा होने के बाद वह पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो गई। इसी दौरान उसके पति ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि वह वास्तव में समलैंगिक है। उसे लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंट्रेस्ट है। बकौल महिला, इस खुलासे के बाद भी दोनों ने अलग होने का फैसला नहीं लिया। वह अपने बच्चे को साथ पालने के लिए एक साथ रहते रहे। लेकिन रिश्ते में कुछ कमी आ गई थी। कुछ समय बाद दोनों ने फैसला किया कि उन्हें झूठी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है।

महिला के मुताबिक, इसके बाद पति ने एक पुरुष को डेट भी किया और दोनों अब एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ऊपर की मंजिल पर महिला अपने बच्चे के साथ रहती है, जबकि नीचे की मंजिल पर उसका पति और उसका ब्वॉयफ्रेंड रहता है। इससे बच्चे को सभी का प्यार मिलता है। महिला की इस वीडियो पर लोगों ने अपने-अपने हिसाब से कमेंट करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने महिला को मजबूत बताते हुए उसकी तारीफ की, तो वहीं कुछ लोगों ने उस पर तंज भी कसा। एक यूजर ने लिखा कि पति ने महिला का इस्तेमाल किया है। उसने लिखा, "उसने अपनी यौन पहचान छिपाई, झूठे बहाने से एक महिला को शादी के लिए फंसा लिया और फिर उसके शरीर का इस्तेमाल करके अपना वंश आगे बढ़ा दिया। इसके बाद उसने अपना सच बता दिया। यह गलत है।"