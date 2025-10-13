ससुर की अंतिम यात्रा में आई पति की प्रेमिका, ऐसे खुली 16 साल के अवैध संबंधों की पोल

वैंग काम का बहाना कर लंबे समय के लिए बाहर जाता था। जबकि, वह अन्य शहर में वेन के साथ रह रहा होता था। खास बात है कि इस रिश्ते से दोनों को एक बेटा भी है। वेन के अस्पताल में भर्ती होने के बाद वैंग ने सहमति से जुड़े दस्तावेजों पर भी साइन किए थे।

घर में ससुर के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी और अचानक बहू की नजर एक महिला पर पड़ी। जब उसे उस अनजान महिला की हरकतों पर शक हुआ, तो जांच पड़ताल की गई। खुलासा हुआ कि वह महिला पति के साथ 15 साल से ज्यादा समय से अवैध संबंधों में रह रही है। मामला चीन का है। कोर्ट ने आरोपी पति को जेल की सजा सुनाई है।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में हेनान टीवी के हवाले से बताया गया है कि पूर्वी चीन के शानदोन्ग प्रांत में शैंग नाम की महिला रहती है। उनकी शादी वैंग नाम के शख्स से 19 साल पहले हुए थे। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि दोनों के बच्चे हैं या नहीं। जून 2022 में महिला के ससुर का निधन हो गया था।

जब शैंग के घर पर अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तब उनकी नजर एक महिला पर पड़ी। वेन के तौर पर उस महिला की पहचान हुई है। वेन घर पर पहुंचे अन्य लोगों से बातचीत में लगी हुई थी और अन्य लोगों को बता रही थी कि वह मृतक की बहू है। साथ ही शव के पास ही बैठकर परिवार के किसी सदस्य की तरह रो रही थी।

जब शैंग ने वेन से सवाल किए, तो उसके अधूरे जवाबों ने उनका शक बढ़ा दिया। शैंग इस मामले को कोर्ट तक ले गईं, जहां पता चला कि उनके पति वेन के साथ 16 साल से संबंध में हैं। जांचकर्ताओं ने पाया कि शादी के तीन साल बाद वैंग की वेन से मुलाकात हुई थी और दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया था। खास बात है कि दोनों पति-पत्नी नहीं थे, लेकिन अन्य लोगों की नजरों में खुद को एक जोड़े की तरह ही पेश करते थे।

रिपोर्ट के अनुसार, वैंग काम का बहाना कर लंबे समय के लिए बाहर जाता था। जबकि, वह अन्य शहर में वेन के साथ रह रहा होता था। खास बात है कि इस रिश्ते से दोनों को एक बेटा भी है। वेन के अस्पताल में भर्ती होने के बाद वैंग ने सहमति से जुड़े दस्तावेजों पर भी साइन किए थे।