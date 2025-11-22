Hindustan Hindi News
भारत में कितना कमाते हैं पर्सनल ड्राइवर, इन्फलुएंसर ने बताया अपना निजी हाल

सोशल मीडिया इन्फलुएंसर अंकुर वारिको ने बताया कि उनके ड्राइवर को वह करीब 53 हजार रुपए प्रति महीना देते हैं। इसके अलावा आने वाले 5 से 6 सालों में उनका लक्ष्य अपने ड्राइवर को 1 लाख रुपए महीना देने का है।

Sat, 22 Nov 2025 03:23 PM
भारत में ज्यादातर मध्यमवर्ग है। ऐसे में लोग अपनी कार को खुद ही चलाना पसंद करते हैं। हालांकि, आमदनी बढ़ने के साथ-साथ आदमी ड्राइवर रखना पसंद करने लगते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है भारत में एक निजी ड्राइवर की सैलरी कैसी होगी। दरअसल, सोशल मीडिया इन्फलुएंसर अंकुर वाइको एक ट्वीट के माध्यम से अपने ड्राइवर को मिलने वाली सैलरी और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि क्या भारत में ड्राइवरों को मिलने वाली तनख्वाह पर्याप्त है?

सोशल मीडिया साइट पर किए एक पोस्ट में अंकुर ने उनके ड्राइवर दयानंद के साथ एक फोटो शेयर की। उन्होंने लिखा कि दयानंद भइया की मासिक आय अब 53,350 हो गई है। यह इस साल उनके इंक्रीमेंट के बाद हुई है। इसके अलावा दयानंद को हेल्थ इंश्योरेंस, एक महीने का दीवाली बोनस और इस साल एक नया स्कूटर भी गिफ्ट में मिला है।

अंकुर ने लिखा, "दयानंद भाइया 13 साल पहले 15 हजार रुपए मासिक पर हमारे साथ जुड़े थे। तब से लेकर अब तक वह हमारी फैमिली का अहम हिस्सा बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जिंदगी भी संवार ली है। उनके तीन बच्चे भी अब बेहतर जॉब में हैं। वह हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं और मुस्कराते रहते हैं। वह हमारे लिए सिर्फ एक ड्राइवर नहीं बल्कि एक भरोसेमंद साथी हैं।"

पासवर्ड से लेकर चाबी तक सब जानता है: अंकुर

अपनी पोस्ट में अंकुर ने यह भी बताया कि वह अपने ड्राइवर पर कितना भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा दयानंद उनके बच्चों को क्लासेस में ले जाते हैं, उनके पास घर की डुप्लिकेट चाबी है, वह उनके एटीएम का पिन भी जानते हैं और सभी महत्वपूर्ण काम भी संभालते हैं। वारिकू के अनुसार, परिवार और खुद उनकी सुरक्षा के लिए वह दयानंद पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य अगले 5–6 वर्षों में दयानंद की सैलरी 1 लाख प्रति माह तक पहुंचाने का है।

