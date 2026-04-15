1 किलो नमक में कितने दाने होते हैं? चार दोस्तों ने 9 दिन गिनती की तो मिला जवाब, जानें

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक शख्स 1 किलो नमक का पैकेट खोलता है और सारा नमक टेबल पर फैला देता है। फिर उसके साथ उसके तीन दोस्त भी जुड़ जाते हैं और फिर शुरू होता गिनती वाला काम…

घर में नमक ना हो तो सब्जी-दाल का सारा स्वाद गायब हो जाता है। फिर हम दौड़ते-भागते दुकान पर जाते हैं और नमक लेकर आते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर घर की आम बात है। हां, बात तो हर घर की है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो नमक का पैकेट हम घर लाते हैं, उसमें कुल कितने दाने होते हैं? क्यों चौंक गए? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अजीब सवाल है? लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर यही सवाल चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए चार दोस्तों ने ऐसा काम किया कि हर कोई हैरान रह गया।

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक शख्स 1 किलो नमक का पैकेट खोलता है और सारा नमक टेबल पर फैला देता है। फिर उसके साथ उसके तीन दोस्त भी जुड़ जाते हैं और फिर शुरू होता गिनती वाला काम। चारों मिलकर नमक के दानों को एक-एक करके गिनना शुरू कर देते हैं। जितनी आसानी से हम आपको बता रहे हैं, यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि नमक के दाने बेहद छोटे होते हैं। चारों दोस्तों ने लगातार मेहनत की और पूरे 9 दिन बाद अपनी गिनती पूरी

उनकी गिनती के अनुसार, 1 किलो नमक में कुल 1 करोड़ 42 लाख 13 हजार 753 दाने निकले। गिनती के दौरान दोस्तों ने यह भी पता लगाया कि 100 ग्राम नमक में करीब 13 लाख 75 हजार दाने होते हैं। अगर इसी आधार पर हिसाब लगाया जाए तो 1 किलो नमक में लगभग 1 करोड़ 37 लाख 50 हजार दाने होने चाहिए थे, लेकिन उनकी असली गिनती इससे थोड़ी ज्यादा निकली।

हालांकि, यह आंकड़ा पूरी तरह सटीक नहीं माना जा सकता। जानकारों के अनुसार नमक के दानों का आकार एक जैसा नहीं होता। टेबल सॉल्ट के दाने आमतौर पर 0.3 से 0.5 मिलीमीटर के बीच होते हैं। अगर औसत आकार लिया जाए तो 1 किलो नमक में 5 करोड़ से 8 करोड़ दाने हो सकते हैं। कुछ गणनाओं में यह संख्या 70 लाख से 8 करोड़ तक बताई गई है। अगर दाने बहुत छोटे (लगभग 0.1 मिलीमीटर) माने जाएं, तो 1 किलो नमक में करीब 83 करोड़ दाने भी हो सकते हैं।