1 किलो नमक में कितने दाने होते हैं? चार दोस्तों ने 9 दिन गिनती की तो मिला जवाब, जानें
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक शख्स 1 किलो नमक का पैकेट खोलता है और सारा नमक टेबल पर फैला देता है। फिर उसके साथ उसके तीन दोस्त भी जुड़ जाते हैं और फिर शुरू होता गिनती वाला काम…
घर में नमक ना हो तो सब्जी-दाल का सारा स्वाद गायब हो जाता है। फिर हम दौड़ते-भागते दुकान पर जाते हैं और नमक लेकर आते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर घर की आम बात है। हां, बात तो हर घर की है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो नमक का पैकेट हम घर लाते हैं, उसमें कुल कितने दाने होते हैं? क्यों चौंक गए? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अजीब सवाल है? लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर यही सवाल चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए चार दोस्तों ने ऐसा काम किया कि हर कोई हैरान रह गया।
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक शख्स 1 किलो नमक का पैकेट खोलता है और सारा नमक टेबल पर फैला देता है। फिर उसके साथ उसके तीन दोस्त भी जुड़ जाते हैं और फिर शुरू होता गिनती वाला काम। चारों मिलकर नमक के दानों को एक-एक करके गिनना शुरू कर देते हैं। जितनी आसानी से हम आपको बता रहे हैं, यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि नमक के दाने बेहद छोटे होते हैं। चारों दोस्तों ने लगातार मेहनत की और पूरे 9 दिन बाद अपनी गिनती पूरी
उनकी गिनती के अनुसार, 1 किलो नमक में कुल 1 करोड़ 42 लाख 13 हजार 753 दाने निकले। गिनती के दौरान दोस्तों ने यह भी पता लगाया कि 100 ग्राम नमक में करीब 13 लाख 75 हजार दाने होते हैं। अगर इसी आधार पर हिसाब लगाया जाए तो 1 किलो नमक में लगभग 1 करोड़ 37 लाख 50 हजार दाने होने चाहिए थे, लेकिन उनकी असली गिनती इससे थोड़ी ज्यादा निकली।
हालांकि, यह आंकड़ा पूरी तरह सटीक नहीं माना जा सकता। जानकारों के अनुसार नमक के दानों का आकार एक जैसा नहीं होता। टेबल सॉल्ट के दाने आमतौर पर 0.3 से 0.5 मिलीमीटर के बीच होते हैं। अगर औसत आकार लिया जाए तो 1 किलो नमक में 5 करोड़ से 8 करोड़ दाने हो सकते हैं। कुछ गणनाओं में यह संख्या 70 लाख से 8 करोड़ तक बताई गई है। अगर दाने बहुत छोटे (लगभग 0.1 मिलीमीटर) माने जाएं, तो 1 किलो नमक में करीब 83 करोड़ दाने भी हो सकते हैं।
बता दें कि आजकल सोशल मीडिया पर इसी तरह के दिलचस्प और लीक से हटकर वीडियो का ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। लोग साधारण चीजों को भी अलग अंदाज में पेश करके वीडियो बना रहे हैं। कुछ दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक शख्स मिक्स आचार में मौजूद हर चीज (गाजर, नींबू आदि) को अलग-अलग करके दिखा रहा था। वह वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लाखों व्यूज मिले थे।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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