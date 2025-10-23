दवाई को कैसे पता चलता है दर्द कहां है? वायरल वीडियो में ये जवाब सुन हो जाएंगे लोटपोट

Hindustan Hindi News
संक्षेप: सोशल मीडिया पर एक कंटेंट क्रिएटर का वीडियो वायरल हो गया है जिसमें एक गंभीर सवाल का मजाकिया जवाब सुन कर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। वीडियो में इस सवाल को LKG Mains के स्तर का बताया गया है।

Thu, 23 Oct 2025 09:16 PM
दवाइयां लेते वक्त क्या आपके मन में भी कभी इश तरह के सवाल उठे हैं कि आखिर दवाई को कैसे पता कि दर्द कहां है? अगर हां तो इन दिनों इंस्टाग्राम पर इस वायरल वीडियो को देख कर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। हालांकि जवाब सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे।

दरअसल मजाकिया ढंग से तैयार किए इस वायरल वीडियो में दवाइयों को लेकर इस गंभीर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की गई है। इस सवाल को LKG Mains के स्तर का बताया गया है और वीडियो में क्रिएटर को सवाल को बेहद गंभीरता से पढ़ते और फिर उसका जवाब देते हुए सुना जा सकता है।

वीडियो की शुरुआत में क्रिएटर एक कागज पर लिखे सवाल को पढ़ता है, “दवाई को कैसे पता चलता है कि हमें कहां दर्द हो रहा है, जिससे वो हमें ठीक कर देती है।” इसके बाद वह जवाब में कहता है, “कुछ लोग कहते हैं दवाई में जीपीएस लगा होता, जिससे उसे दर्द का पता चल जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता जब हम डॉक्टर को बताते हैं कि कहां पर दर्द हो रहा है तो अक्सर दवाई उस चीज को सुन लेती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि कहां पर दर्द है।

सोशल मीडिया पर वीडियो को 1.5 मिलियन से व्यूज मिल चुके हैं। कई यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। एक यूजर ने लिखा, “भाई आपसे पढ़कर UPSC क्लीयर कर लिया।” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “भाई मेरा LKG Mains क्लीयर हो गया, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कब लाइएगा?” एक अन्य शख्स ने लिखा, “Neet 2026 क्वेश्चन लीक कर दिया भाई ने।”

