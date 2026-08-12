डॉक्टर की फीस देने से कैसे बचते हैं लोग? जान लीजिए बहाने डॉक्टर की ही जुबानी

पंजाब की एक डॉक्टर ने वीडियो डालकर बताया है कि कैसे एक कपल उनके क्लीनिक पर आता है और फीस देने से बचने के लिए अजीब बहाने बनाता है। उन्होंने कहा कि लोग डॉक्टर की फीस से बचने के लिए अजीब रास्ते अपनाते हैं।

आम तौर पर जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो वह डॉक्टर के पास जाता है। इस पूरे मामले में फीस भी देनी होती है। कई बार लोग जब हल्का बीमार होते हैं, तो फ्री में ही डॉक्टर की सलाह लेने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे में वह क्या-क्या बहाने बनाते हैं। इसका राज खोला है खुद एक डॉक्टर नें... जी हां पंजाब की एक डॉक्टर ने एक वीडियो के जरिए बताया है कि कैसे लोग उनके क्लीनिक में आते हैं और फीस न देनी पड़े इसके लिए अजब-गजब बहाने भी बनाते हैं।

सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहीं मोहाली की डॉक्टर प्रभलीन कौर का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह एक घटना का जिक्र करती हैं, जिसमें मरीज उनकी फीस से बचने की कोशिश करता है।

इस वीडियो के साथ कौर ने कैप्शन में लिखा, ""डॉक्टर की सलाह लेने से बचें, आदमी के लिए क्या-क्या नहीं करता। गूगल, यूट्यूब, घर के नुस्खे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी... सब ट्राई कर लेगा, बस डॉक्टर को नहीं दिखाएगा। लेकिन मजाक के अलावा, स्वास्थ्य में जुगाड़ हर बार काम नहीं करता। वे यह सब करने की कोशिश करेंगे, बस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे।"

डॉ प्रभलीन कौर ने वीडियो में अपने क्लिनिक की वास्तविक जीवन की घटना को बताया। वीडियो में उन्होंने बताया कि एक महिला ने क्लिनिक का दौरा किया और कहा कि वह लेजर उपचार के बारे में डॉक्टर से बात करना चाहती है। डॉ. कौर के अनुसार, एक स्टाफ सदस्य ने महिला को बताया कि डॉक्टर से मिलने के लिए फीस की आवश्यकता होगी।

कथित तौर पर महिला चली गई और बाद में अपने पति के साथ लौट आई। फिर पति ने पूछा कि क्या वह डॉक्टर से मिलकर डॉक्टर के हाल चाल के बारे में पूछ सकता है। जब स्टाफ ने पूछा कि क्या डॉक्टर आपको जानती हैं? तो दंपति ने कहा कि वह नहीं जानतीं।

इसके बाद स्टाफ ने उन्हें समझाया कि डॉक्टर से मिलने के लिए फीस लगती है। इस पर महिला ने तपाक से कहा कि क्या हाल चाल पूछने की भी फीस लगती है?

डॉ. कौर ने इस कहानी का उपयोग इस बात को उजागर करने के लिए किया कि कुछ लोग कई चीजों पर पैसा खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन जब डॉक्टर के परामर्श शुल्क का भुगतान करने की बात आती है तो वे झिझकते हैं।

लोगों ने क्या कहा? इस पर लोगों ने अपने-अपने हिसाब से कमेंट भी किए। एक व्यक्ति ने लिखा कि लोग यहां पैसे देने से मना करेंगे, लेकिन यही पैसा एस्ट्रोलॉजी और हाथ की पढ़ाई में खर्च कर देंगे।

वहीं एक व्यक्ति ने डॉक्टर की ही क्लास लगाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति केवल खर्च की रकम जानना चाहता है, तो उससे फीस लेने की जरूरत नहीं है। वह किसी मेडीकल एडवाइस को नहीं मांग रहे थे। वह केवल इसकी कीमत पूछ रहे थे।

एक व्यक्ति ने लिखा कि लूट मचा रखी है। अगर तीन दिन और पांच दिन के अंदर रिपोर्ट दिखाने पर भी फीस देनी होगी क्या।