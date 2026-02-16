Hindustan Hindi News
छत पर बम बना रहा था हिस्ट्रीशीटर शहनवाज, जोरदार धमाके के बाद मची-चीख पुकार; वीडियो

Feb 16, 2026 10:46 am IST
भुवनेश्वर में 27 जनवरी को गैंगस्टर शहनावज मलिक की छत पर हुए धमाके का वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि ब्लास्ट कितना खतरनाक था। बम फटते ही जोरदार आवाज हुई और फिर चीख-पुकार मच गई। 

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हुए एक धमाके ने लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी है। राजधानी के सुंदरपाड़ा इलाके में कुख्यात गैंगस्टर शहनवाज मलिक अपने घर पर ही बम बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहता था। बम बनाने के दौरान ही जोरदार धमाका हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को इस मामले की जांच सौंपी गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाका इतना बड़ा था कि इससे कुख्यात हिस्ट्रीशीटर के खतरनाक इरादों का अंदाजा लगाया जा सकता है।

घटना 27 जनवरी की है जब शहनवाज अपने घर की छत पर ही बम बना रहा था। उस समय उसके परिवार के लोग भी वहीं मौजूद थे। तभी भयंकर धमाका हुआ और फिर चीख-पुकार मच गई। इस धमाके में कम से कम चार लोग घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि शहनवाज किसी घटना को अंजाम देने के लिए ही बम बना रहा था। हो सकता है कि वह किसी दुश्मन को निशाना बनाना चाहता हो। धमाके के बाद देखा जा सकता है कि शहनवाज के हाथ में आग पकड़ लेत है और फिर वह पानी की टंकी के पास आकर हाथ पर पानी डालता है।

कहां से आया इतना विस्फोटक

इस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों से निकल पड़े। जानकारी के मुताबिक शहनवाज बम टेस्ट कर रहा था। धमाके के बाद शहनवाज और उसके साथ मौजूद लोगों के कपड़े में आग लग जाती है। महिलाएं इधर-उधर भागने लगती हैं। अब सवाल यह है कि शहनवाज के पास इतनी बड़ी मात्रा में आखिर विस्फोटक कहां से आया। एनआईए की टीम ने जांच करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया है।

जांच एजेंसी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर शहनावज किस लिए देसी बम बना रहा था। शहनवाज के खिलाफ आसपास के पुलिस स्टेशन में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। पुलिस उससे जुड़े लोगों के बारे में भी छानबीन कर रही है।

रेल लाइन परियोजना की सुरंग में लग गई आग

खुर्दा रोड-बलांगीर नई रेल लाइन परियोजना पर बनी 1.9 किलोमीटर लंबी सुरंग को व्यापक सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रणालियों से सुसज्जित किया गया है। पूर्वी तटीय रेलवे ने रविवार को यह जानकारी दी। पूर्वी तटीय रेलवे ने कहा है कि बौध जिले में पुरूनाकटक और चारिछक के बीच स्थित 'सुरंग-7' में हाल ही में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है।

इसमें शामिल उपकरणों में आपात स्थिति के दौरान हवा की गुणवत्ता बनाए रखने और धुएं की गति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए जेट पंखों से युक्त एक उच्च क्षमता वाली वेंटिलेशन प्रणाली, एक अग्निशमन प्रणाली और पावर बैकअप के साथ एक स्वचालित आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था शामिल थी।

