हाईस्कूल के छात्र ने किया कमाल, नासा से मिला नौकरी का ऑफर; क्या है मामला

एक अमेरिकी किशोर ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि स्पेस एजेंसी नासा उसे नौकरी ऑफर कर रही है। यह किशोर अभी हाईस्कूल का छात्र है। उसने लाखों अनदेखे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स की खोज की है। छात्र ने एआई और नासा के लंबे समय से भुला दिए गए आंकड़ों की मदद से इस खोज को अंजाम दिया। उसकी इस खोज से दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं। इस छात्र का नाम है मैटियो पाज और वह कैलिफोर्निया का रहने वाला है। मैटियो ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से नासा के पुराने नीओवाइज मिशन के डेटा का विश्लेषण किया। इसकी बदौलत 15 लाख ब्रह्मांडीय वस्तुओं की खोज हुई।
अंतरिक्ष समुदाय का खींचा ध्यान
नए पहचाने गए ऑब्जेक्ट्स की संख्या बेहद चौंकाने वाली रही। किशोर उम्र छात्र की खोज ने जल्दी ही अंतरिक्ष अनुसंधान समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचा। विशेषज्ञ इस काम के पीछे के गणनात्मक दृष्टिकोण से भी काफी प्रभावित हुए। नासा के निदेशक जैरेड आइजैकमैन ने इस किशोर की सार्वजनिक रूप से तारीफ की। उन्होंने उसे जॉब ऑफर की साथ की जेट पर सवारी की भी पेशकश की। एक्स पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए नासा प्रमुख ने कहा, ‘मैटियो, प्लीज नासा में काम के लिए आवेदन करो। मैं व्यक्तिगत रूप से एक फाइटर जेट की सवारी साइनिंग बोनस के रूप में दूंगा।’
अंतरिक्ष मिशन पर असर
मैटियो का प्रोजेक्ट कैलटेक के प्लैनेट फाइंडर एकेडमी में शुरू हुआ। यहां पर उसने खगोल भौतिक विज्ञानी डेवि किर्कपैट्रिक के साथ काम किया। पासाडेना के एक सेकंडरी स्कूल के छात्र के रूप में, मैटियो को किर्कपैट्रिक की गाइडेंस से फायदा हुआ। इसकी बदौलत प्रोजेक्ट की दिशा तय हुई।
मैटियो ने खुद के डिजाइन किए मशीनी शिक्षण प्रणाली से नियोवाइज आर्काइव के लगभग 200 बिलियन इन्फ्रारेड डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण किया। पारंपरिक तरीकों ने सूक्ष्म संकेतों को नहीं देखा था, लेकिन एआई मॉडल ने उन्हें कुशलतापूर्वक पहचान लिया। छह हफ्तों के भीतर, इस प्रणाली ने दूर स्थित क्वासर और सुपरनोवाओं सहित विभिन्न खगोलीय घटनाओं की पहचान की। इसका असर पहले से ही सक्रिय अंतरिक्ष मिशन में महसूस किया जा रहा है।
