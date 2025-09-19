HDFC bank female employee insulted a soldier truth behind the viral audio clip बैंक की महिला कर्मचारी ने फौजी का किया अपमान? वायरल ऑडियो की पता चली सच्चाई, Viral-news Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ HDFC bank female employee insulted a soldier truth behind the viral audio clip

बैंक की महिला कर्मचारी ने फौजी का किया अपमान? वायरल ऑडियो की पता चली सच्चाई

हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऑडियो क्लिप को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। इस ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर एक बैंक कर्मचारी ने सेना के जवान का अपमान किया है। अब बैंक ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 03:23 PM
share Share
Follow Us on
बैंक की महिला कर्मचारी ने फौजी का किया अपमान? वायरल ऑडियो की पता चली सच्चाई

गवार हो इसीलिए बॉर्डर पर भेजे गए हो… सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला जो कथित तौर पर बैंकर है, एक शख्स जिसे आर्मी का जवान बताया जा रहा है, से इस तरह की बातें कहती है। महिला शख्स से और भी कई आपत्तिजनक बातें कहती है। ऑडियो क्लिप सामने आते ही लोग भड़क गए है और सेना के जवान के लिए इस तरह की भाषा के प्रयोग को अपमानजनक बता रहे हैं। हालांकि अब बैंक ने खुद चुप्पी तोड़ते हुए सच्चाई बताई है।

ऑडियो क्लिप में क्या?

ऑडियो क्लिप में जो महिला है उसे मुंबई के HDFC बैंक की लोन रिकवरी एजेंट बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ पेज पर इनका नाम अनुराधा वर्मा बताया गया है। संवाद की शुरुआत से ही वह सामने वाले शख्स से झगड़ती हुई सुनाई देती है। संवाद सुनकर ऐसा लगता है जैसे यह शख्स सैनिक है। महिला कहती है, “तुम्हें मैसेज का जवाब तो देना चाहिए कि कोई दिक्कत है।”

इस पर शख्स जवाब देता है कि पैसे को लेकर कुछ हिसाब उसे समझ नहीं आया। यह सुनकर महिला कहती है, “अरे बताया तो 75 बार। तुम गवार हो तो क्या कर सकते हैं। पढ़े-लिखे होते तो किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होते। गवार हो तभी बॉर्डर पर भेज दिए गए हो तुम। कभी किसी के हक का नहीं खाना चाहिए हजम नहीं होगा तब तभी तुम्हारे बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं जो शहीद हो जाते हैं।” महिला आगे शख्स से और भी बदतमीजी करती है।

लोगों का फूटा गुस्सा

वायरल क्लिप को लेकर लोग महिला पर कड़ी बेहद नाराजगी जता रहे हैं। इंटरनेट यूजर्स ने महिला के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेने की मांग की है। कई यूजर्स ने HDFC बैंक को टैग भी किया और उनसे जवाब मांगा है। लोगों का कहना है कि एक सैनिक के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। एक यूजर ने लिखा, “अरे वह बॉर्डर में है तभी तू आज चपड़-चपड़ कर रही है।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “निकलो जॉब से और किस्सा खत्म करो।”

HDFC बैंक ने बताई सच्चाई

मामला बढ़ने के बाद HDFC बैंक ने विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए एक बयान जारी कर अनुराधा वर्मा के बैंक कर्मचारी होने से इनकार किया है। बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑडियो में जिस महिला का का नाम लिया गया है, उसका उनसे कोई संबंध नहीं है। बैंक ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा, "एचडीएफसी बैंक में अनुराधा वर्मा नाम की की कोई कर्मचारी नहीं है। ऑडियो में सुनाई देने वाला व्यवहार अस्वीकार्य है और HDFC बैंक के मूल्यों को नहीं दर्शाता है।" फिलहाल ऑडियो की प्रामाणिकता या इसमें शामिल महिला की पहचान के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लाइव हिन्दुस्तान ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

Viral News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।