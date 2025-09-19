बैंक की महिला कर्मचारी ने फौजी का किया अपमान? वायरल ऑडियो की पता चली सच्चाई

हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऑडियो क्लिप को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। इस ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर एक बैंक कर्मचारी ने सेना के जवान का अपमान किया है। अब बैंक ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।

गवार हो इसीलिए बॉर्डर पर भेजे गए हो… सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला जो कथित तौर पर बैंकर है, एक शख्स जिसे आर्मी का जवान बताया जा रहा है, से इस तरह की बातें कहती है। महिला शख्स से और भी कई आपत्तिजनक बातें कहती है। ऑडियो क्लिप सामने आते ही लोग भड़क गए है और सेना के जवान के लिए इस तरह की भाषा के प्रयोग को अपमानजनक बता रहे हैं। हालांकि अब बैंक ने खुद चुप्पी तोड़ते हुए सच्चाई बताई है।

ऑडियो क्लिप में क्या? ऑडियो क्लिप में जो महिला है उसे मुंबई के HDFC बैंक की लोन रिकवरी एजेंट बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ पेज पर इनका नाम अनुराधा वर्मा बताया गया है। संवाद की शुरुआत से ही वह सामने वाले शख्स से झगड़ती हुई सुनाई देती है। संवाद सुनकर ऐसा लगता है जैसे यह शख्स सैनिक है। महिला कहती है, “तुम्हें मैसेज का जवाब तो देना चाहिए कि कोई दिक्कत है।”

इस पर शख्स जवाब देता है कि पैसे को लेकर कुछ हिसाब उसे समझ नहीं आया। यह सुनकर महिला कहती है, “अरे बताया तो 75 बार। तुम गवार हो तो क्या कर सकते हैं। पढ़े-लिखे होते तो किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होते। गवार हो तभी बॉर्डर पर भेज दिए गए हो तुम। कभी किसी के हक का नहीं खाना चाहिए हजम नहीं होगा तब तभी तुम्हारे बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं जो शहीद हो जाते हैं।” महिला आगे शख्स से और भी बदतमीजी करती है।

लोगों का फूटा गुस्सा वायरल क्लिप को लेकर लोग महिला पर कड़ी बेहद नाराजगी जता रहे हैं। इंटरनेट यूजर्स ने महिला के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेने की मांग की है। कई यूजर्स ने HDFC बैंक को टैग भी किया और उनसे जवाब मांगा है। लोगों का कहना है कि एक सैनिक के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। एक यूजर ने लिखा, “अरे वह बॉर्डर में है तभी तू आज चपड़-चपड़ कर रही है।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “निकलो जॉब से और किस्सा खत्म करो।”