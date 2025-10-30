3 महीने में वजन घटाओ, 1.3 करोड़ वाली पोर्शे इनाम में पाओ; चीन में जिम का गजब का ऑफर
संक्षेप: शेडॉन्ग प्रांत के बिनझोउ स्थित एक जिम ने 23 अक्टूबर को घोषणा की है कि वह तीन महीने के अंदर 50 किलो वजन कम करने वाले को एक पोर्शे कार इनाम में देगा। खबर आग की तरह फैल गई है।
मोटापे से लड़ने की कोशिश कर रहे चीन के एक जिम ने लोगों के वजन को घटवाने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। इस जिम ने वजन कम करने के बदले में ऐसे इनाम का ऐलान किया है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल उत्तरी चीन के एक फिटनेस सेंटर ने लोगों को वजन कम करने की चुनौती शुरू की है जिसमें इनाम के तौर पर एक लक्जरी कार देने का वादा किया गया है।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की एक रिपोर्ट के मुताबिक शेडॉन्ग प्रांत के बिनझोउ स्थित एक जिम ने 23 अक्टूबर को घोषणा की है कि वह तीन महीने के अंदर 50 किलो वजन कम करने वाले को एक पोर्शे पैनामेरा इनाम देगा।
जिम के पोस्टर से पता चला है कि विजेता को इनाम में जिस कार को देने का वादा किया गया है, चीन में उसकी कीमत लगभग 1.1 मिलियन युआन यानी लगभग 1.36 करोड़ रुपये है। वांग नाम के एक फिटनेस कोच ने स्थानीय आउटलेट से पुष्टि की कि यह प्रतियोगिता असली है। वांग ने बताया, “यह चुनौती असली है और शुरू हो चुकी है और 30 प्रतिभागियों तक पहुंचने के बाद पंजीकरण बंद हो जाएगा। अब तक लगभग सात-आठ लोगों ने पंजीकरण कराया है।”
उन्होंने बताया कि पंजीकरण शुल्क 10,000 युआन यानी करीब 1.23 लाख रुपये हैं। प्रतिभागी तीन महीने के कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिता वाले कमरों में रहेंगे। वांग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेश की जा रही पोर्शे नई नहीं है। उन्होंने कहा, "कार जिम मालिक की है और 2020 मॉडल की पुरानी कार है जिसे वह कई सालों से चला रहे हैं।"
