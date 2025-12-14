Hindi Newsवायरल न्यूज़ Gujarat Banaskantha 500 Police
Gujarat के Banaskantha में 500 गांववालों ने मिलकर Police की टीम को खदेड़ा, धनुष-बाण, पत्थर से हमला
संक्षेप:
गुजरात के बनासकांठा जिले से सामने आई एक चौंकाने वाली घटना में पुलिस, वन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम पर ग्रामीणों की भारी भीड़ ने हमला कर दिया।
Dec 14, 2025 02:34 pm IST Shreya Shukla लाइव हिन्दुस्तान
लेखक के बारे मेंShreya Shukla
श्रेया शुक्ला ने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत बतौर लेखक की। धीरे-धीरे कैमरे के पीछे से कहानियां गढ़ने तक का रास्ता तय किया है। BJMC की पढ़ाई के बाद India News और News Nation जैसे न्यूज़ चैनलों के साथ काम किया, जहाँ उन्होंने खबरों को समझने और पेश करने की कला सीखी। वर्तमान में Video Producer के रूप में काम कर रही हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।