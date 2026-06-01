लोहा लोहे को काटता है और अब... मच्छरों को मारने को Google उतारेगा 32000000 मच्छर

लोहा लोहे को काटता है, कहावत अब मच्छरों पर भी लागू होने जा रही है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर नियंत्रण के लिए गूगल (Google) अमेरिका में अनोखा प्रयोग करने जा रहा है। कंपनी मच्छरों को मारने के लिए खुद मच्छरों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है।

लोहा लोहे को काटता है, कहावत अब मच्छरों पर भी लागू होने जा रही है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर नियंत्रण के लिए गूगल (Google) अमेरिका में अनोखा प्रयोग करने जा रहा है। कंपनी मच्छरों को मारने के लिए खुद मच्छरों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। गूगल ने अमेरिका के फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया राज्यों में अगले दो वर्षों के दौरान प्रयोगशाला में तैयार किए गए 3.2 करोड़ मच्छर छोड़ने की अनुमति मांगी है। याहू की रिपोर्ट के अनुसार, इन मच्छरों को विशेष जीवाणुओं से संक्रमित किया जाएगा, जिससे वे रोग फैलाने वाले मच्छरों की आबादी को कम करने में मदद करेंगे।

प्रयोग का मकसद क्या है? ये संक्रमित मच्छर प्रजनन चक्र को बाधित करके स्थानीय मच्छरों की संख्या घटाएंगे। बताया जा रहा है कि सभी मच्छर एक साथ नहीं छोड़े जाएंगे। योजना के अनुसार इन्हें धीरे-धीरे, चरणबद्ध रूप से उन क्षेत्रों में रिलीज किया जाएगा जहां पिछले वर्षों में मच्छरों की संख्या और बीमारियों का प्रसार सबसे ज्यादा रहा है। इससे पर्यावरण पर अचानक दबाव नहीं पड़ेगा और नतीजों की बेहतर निगरानी की जा सकेगी।

मच्छर कैसे करेंगे काम? इन मच्छरों को ऐसे जीवाणुओं (Wolbachia) से संक्रमित किया जाता है जो उनकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। जब ये संक्रमित मच्छर स्थानीय मादा मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं तो उनके अंडे या तो नहीं फूटते या फिर उनमें रोग फैलाने की क्षमता नहीं होती। इससे धीरे-धीरे पूरे क्षेत्र में मच्छरों की आबादी कम हो जाती है।

क्यों जरूरी है यह प्रयोग? दरअसल, अमेरिका के कई इलाकों, खासकर फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में गर्म व नम मौसम के कारण मच्छरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। पारंपरिक कीटनाशक, मच्छरदानी और रेपेलेंट अब पहले जितने असरदार नहीं रहे। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि मच्छर सामान्य मच्छर भगाने वाले रसायनों की गंध के आदी हो चुके हैं। जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में छपी रिसर्च के मुताबिक, मच्छर इन रसायनों को भोजन से जोड़ने लगे हैं और उन लोगों को काटना पसंद कर रहे हैं जिन पर रेपेलेंट छिड़का गया है।

अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता क्लाउडियो लजारी ने बताया कि मच्छर इसलिए नहीं भागते क्योंकि रसायन विषैला है, बल्कि वे पर्यावरणीय संकेतों की व्याख्या करके खुद को अनुकूलित कर लेते हैं। उनका कहना है कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तो मच्छर नियंत्रण की दिशा में यह एक बड़ा और नवाचारी कदम साबित हो सकता है।

फिलहाल नहीं मिली है अनुमति फिलहाल प्रस्ताव अभी अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के पास स्वीकृति के लिए लंबित है। अधिकारियों को सुरक्षा डेटा, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और लंबे समय के जोखिमों की गहन समीक्षा करनी है। बताया जा रहा है कि इस तरह का प्रयोग पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे देशों में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन अमेरिका में यह बड़े पैमाने पर पहला बड़ा प्रयोग होगा।