गजब! गर्लफ्रेंड का फोन था बिजी, आशिक ने इश्क में काट दी गांव की बिजली; देखें वीडियो

गर्लफ्रेंड का फोन बिजी था, जिससे प्रेमी इतना परेशान हो गया कि बिजली के खंभे पर चढ़ गया और तार काटकर पूरे गांव की बिजली गुल कर दी। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 11:03 PM
इश्क में नस काटने की बात तो आपने फिल्मों में देखी होगी। लेकिन आज हम आपको कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक असली प्रेम कहानी बताने और दिखाने जा रहे हैं। इस कहानी में एक आशिक ने नस तो नहीं काटी, लेकिन पूरे गांव की बिजली जरूर काट दी। बताया जा रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड का फोन बिजी था, जिससे वह इतना परेशान हो गया कि बिजली के खंभे पर चढ़ गया और तार काटकर पूरे गांव की बिजली गुल कर दी। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

गर्लफ्रेंड का फोन बिजी होने पर काट दी बिजली

वायरल वीडियो में एक युवक हाथ में बड़ा सा प्लायर लिए दिखाई दे रहा है। वह बिजली के खंभे पर खड़ा है, जिसके चारों ओर कई तार बंधे हुए हैं। वीडियो में वह तार काटते हुए नजर आ रहा है, जिससे पूरे इलाके की बिजली कट जाती है। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर tv1indialive नाम की आईडी से शेयर किया गया है। कैप्शन में लिखा है कि गर्लफ्रेंड का फोन बिजी होने पर नाराज प्रेमी ने उसके गांव की बिजली काट दी। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं। हालांकि, यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह वायरल वीडियो कहां और कब का है।

सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स एक से बढ़कर एक कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि प्यार में आशिक तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा आशिक जो पागल हो जाए, पहली बार देखा। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि आशिक अपनी नस काटता है, इसने तो पूरे गांव की नस काट दी।

एक और यूजर ने कहा कि इसे बॉलीवुड फिल्में देखना बंद कर देना चाहिए। किसी ने लिखा कि इसकी वजह से पूरा गांव अब बिजली के बिना है। कुछ लोगों ने तो इसकी तुलना सैयारा जैसी फिल्मों से भी की। एक यूजर ने लिखा कि 'सच्चा सैयारा'

