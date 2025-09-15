Girl in America demanded to get an Indian husband seen standing at Times Square VIRAL: भारतीय पति की तलाश में; अमेरिकी लड़की ने टाइम्स स्क्वायर पर रखी अपनी डिमांड, Viral-news Hindi News - Hindustan
VIRAL: भारतीय पति की तलाश में; अमेरिकी लड़की ने टाइम्स स्क्वायर पर रखी अपनी डिमांड

अमेरिका के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर एक लड़की एक प्लेकार्ड लेकर खड़ी हुई है। इसमें वह अपने लिए एक हिंदुस्तानी पति की तलाश करने की बात कही हुई है।  उसकी इस तलाश में सबसे पहले एक स्पाइडर मैन की ड्रेस पहने हुए व्यक्ति नजर आता है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 09:40 PM
आधुनिक दुनिया में लोग अपने जीवनसाथी खोजने के लिए डेटिंग एप या मैट्रिमोनियल साइट का सहारा लेते हैं। इसके अलावा कई लोग सोशल मीडिया के जरिए भी अपने मनपसंद साथी के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन इससे इतर अमेरिका में एक लड़की ने अपने लिए एक भारतीय पति ढूंढ़ने के लिए थोड़ा पुराना तरीका चुना। उसका तरीका इतना खास था कि कुछ लोगों ने उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।

सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस वीडियो में एक लड़की अमेरिका के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर हाथ में एक प्ले कार्ड लेकर खड़ी हुई है। उसके इस प्लेकार्ड पर 'भारतीय पति की तलाश है' लिखा हुआ है। इसके तुरंत बाद ही वहां पर स्पाइडर मैन का सूट पहनकर घूम रहा एक व्यक्ति महिला का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सोशल मीडिया पर यह रील जमकर वायरल हो रही है। इसे लेकर लोग तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं।

इस रील के वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों का सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर यह लड़की कौन है। हालांकि उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है। इसके बाद लोगों ने सबसे बड़ा सवाल उठाया कि आखिर उसे भारतीय पति ही क्यों चाहिए। इसका जवाब देते हुए कुछ लोगों ने लिखा कि भारतीय पुरुष मूलतः पारिवारिक और परंपराओं का सम्मान करने वाले होते हैं। ऐसे में हो सकता है कि वह उनकी यह खासियत देकर भारतीय पति चाहती हो। वहीं कई लोगों ने इस तर्क का मजाक उड़ाते हुए कहा कि बॉलीवुड फिल्में, क्रिकेट सितारे और भारतीय खाने ने लड़की के विचारों को प्रभावित किया होगा।

एक यूज़र ने लिखा, "इस रोमांटिक सपने के लिए शाहरुख़ खान की फ़िल्में जिम्मेदार हैं,"जबकि एक अन्य ने मजाकिया लहजे में कहा, "वह साफ तौर पर जानती हैं कि भारतीय पुरुष बेहतरीन चाय और बेहतर पति बनते हैं।"

