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Video: 35°C में फ्रांस बेहाल, AC-कूलर की लूट, 51°C में भारत वाले चाय पीकर भी चिल!

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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ये लो भाई, फ्रांस में जरा सी गर्मी क्या बढ़ी, लोगों ने AC-कूलर की दुकान ही लूट डाली। भारत वाले चिलचिलाती धूप और 51 डिग्री तापमान में भी गरमा गर्म चाय पीकर चिल कर रहे हैं, फिर भले ही वे पसीने में तरबतर क्यों न हो 

Video: 35°C में फ्रांस बेहाल, AC-कूलर की लूट, 51°C में भारत वाले चाय पीकर भी चिल!

सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर भारत के लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। वाकया फ्रांस का है, जहां पारा क्या बढ़ा, पूरे देश में तहलका मच गया। हमेशा ठंडे रहने वाले यूरोप के इस देश में लोग गर्मी से इतने पागल हो गए कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खुलते ही AC और कूलर लूटने के लिए आपस में ही भिड़ गए। वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत का हाल देखिए- उत्तर भारत में इस बार पारा 51 डिग्री सेल्सियस को छू गया, लेकिन मजाल है कि हमारे यहां कोई पैनिक हुआ हो! भारतीय तो दोपहर की कड़कती धूप में भी नुक्कड़ पर खड़े होकर गर्मा गर्म चाय पीते हुए आराम से चिल कर रहे हैं।

फ्रांस के शैम्बरी से आया हैरान करने वाला वीडियो

दरअसल, फ्रांस इस समय 'ओमेगा ब्लॉक' (Omega Block) नाम के एक खतरनाक वेदर पैटर्न और 'हीट डोम' की चपेट में है। इसके कारण पेरिस से लेकर शैम्बरी तक तापमान 35°C से 40.9°C के पार जा पहुंचा है। यूरोपीय देशों के लिए यह तापमान किसी बड़ी आपदा से कम नहीं है, क्योंकि वहां के घरों में न तो कूलर होते हैं और न ही AC।

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जैसे ही शैम्बरी शहर के एक बड़े मॉल का दरवाजा खुला, गर्मी से परेशान दर्जनों लोग पागलों की तरह भागते नजर आए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग AC यूनिट्स और कूलिंग फैन्स पर ऐसे झपट रहे हैं, जैसे यही दुनिया का आखिरी AC या कूलर है। धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और छीना-झपटी के बीच दुकान का स्टाफ मूकदर्शक बनकर खड़ा रहा। हालत यह है कि फ्रांस सरकार को मेडिकल इमरजेंसी लगानी पड़ी है, शराब पीने पर बैन लगाना पड़ा है और 13,000 से ज्यादा स्कूल बंद करने पड़े हैं।

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ऐसा क्यों हो रहा है?

विज्ञान की भाषा में समझें तो फ्रांस और यूरोपीय देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा) केवल ठंड झेलने के लिए बनाया गया है। वहां की दीवारें गर्मी को सोखकर अंदर ही रोक लेती हैं। ऐसे में जब अचानक तापमान 35 डिग्री पार होता है, तो घर 'तंदूर' बन जाते हैं। दूसरी तरफ, भारतीयों का शरीर और हमारी जीवनशैली 45+ डिग्री झेलने के लिए बचपन से ही 'प्रोग्राम्ड' है!

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फ्रांस के लोग जहां इस समय सूरज की तपिश से त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, वहीं भारतीय मीमर्स लिख रहे हैं- "भाई लोग, फ्रांस में कूलर और ORS का एक्सपोर्ट शुरू करो, मोटा पैसा कमाएंगे!" खैर, ये तो रही मजाक की बात, लेकिन लगातार बढ़ता धरती का तापमान भारत हो या फ्रांस किसी भी देश के लोगों के लिए अच्छा नहीं है और ये पर्यावरण के लिए एक खतरे की घंटी है, जिसे हमें समय रहते ही सुनना होगा।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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