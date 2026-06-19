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चार महीने की बच्ची को हुआ कार्डियक अरेस्ट, धड़कन रुकने के बाद भी डॉक्टर ने बचाई जान

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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महाराष्ट्र में एक सुखद घटना सामने आई है। यहां पर चार महीने की बच्ची को कार्डियक अरेस्ट के बाद भी डॉक्टरों द्वारा बचा लिया गया। डॉक्टरों ने  बताया कि बच्ची को जब हॉस्पिटल लाया गया था तब उसकी धड़कन नहीं मिल रही थी।

चार महीने की बच्ची को हुआ कार्डियक अरेस्ट, धड़कन रुकने के बाद भी डॉक्टर ने बचाई जान

डॉक्टर्स को भगवान का अवतार कहा जाता है। महाराष्ट्र में इस कहावत को सजीव करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर बीएमसी द्वारा संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में एक चार महीने की बच्ची को कार्डियक अरेस्ट के बाद बचा लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बच्ची को हॉस्पिटल लाया गया था तब उसकी धड़कन बंद हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उसे बचा लिया।

बच्ची को बचाने के बाद बाल रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर रंजन ने बताया कि बच्ची को दूसरे हॉस्पिटल से रेफर किया गया था। जब वह अस्पताल पहुंची उसकी धड़कन बंद नहीं मिल रही थी। उसमें कार्डियक अरेस्ट के लक्षण थे। उन्होंने बताया, "हमने तुरंत बच्चों के लिए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) शुरू किया। इसके बाद बच्ची को इंट्यूबेट किया गया और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखकर उसे आवश्यक दवाएं दी गईं। रिससिटेशन प्रोसेस शुरू करने के तीन से चार मिनट के भीतर ही बच्ची की धड़कन वापस आ गई थी।

डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की जांच में बता चला कि उसके खून में पीएच का स्तर काफी कम था। यह एक गंभीर बीमारी का संकेत है। अगर इलाज में किसी तरह की देरी होती तो दिमाग को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता था। बच्ची इसलिए बच गई क्योंकि उसे अत्यंत महत्वपूर्ण ‘गोल्डन ऑवर’ अवधि के दौरान उपचार मिला। फिलहाल बच्ची को वेंटिलेटर पर रखा गया है। उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है।

दरअसल, बच्ची की परिजनों के मुताबिक उसे पिछले पिछले कुछ दिनों से बुखार और दस्त की शिकायत थी। जब हालत ज्यादा खराब हो गई तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर उसकी हालत तेजी के साथ बिगड़ गई। उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी और उसका शरीर अकड़ गया। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे बीएमसी के अस्पताल में रेफर कर दिया। इलाज के बाद जब बच्ची की जान बच गई, उसकी मां ने इसके लिए डॉक्टरों का धन्यवाद दिया।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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