Zomato की 'वसूली' से बचाने की धांसू ट्रिक, वायरल हो गया देसी 'जुगाड़', आप जानते हैं क्या?

Zomato News: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल पोस्ट में में दावा किया गया है कि जोमैटो के डिलीवरी सिस्टम में एक गंभीर खामी है। इसके जरिए ग्राहक बिना प्लेटफॉर्म शुल्क या रेस्तरां कमीशन दिए बड़े ऑर्डर कर सकते हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल पोस्ट में में दावा किया गया है कि जोमैटो के डिलीवरी सिस्टम में एक गंभीर खामी है। इसके जरिए ग्राहक बिना प्लेटफॉर्म शुल्क या रेस्तरां कमीशन दिए बड़े ऑर्डर कर सकते हैं। पोस्ट में बताया गया है कि ग्राहक छोटा ऑर्डर ऐप के जरिए और बड़ा ऑर्डर सीधे रेस्तरां को फोन या वाट्सएप पर देकर पूरा सौदा प्लेटफॉर्म के बाहर कर लेता है।

प्रेम सोनी नामक यूजर ने अपनी पोस्ट में पूरा तरीका बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जोमैटो पर सिर्फ 40 रुपये की एक रोटी का ऑर्डर किया। साथ ही फोन करके रेस्तरां को छह रोटी, पनीर बटर मसाला, मलाई चाप, दाल मखनी और गुलाब जामुन का बड़ा ऑर्डर दिया और यूपीआई से पूरा भुगतान कर दिया। रेस्तरां को बस इतना बताया गया कि सारा सामान उसी 40 रुपये वाले ऑर्डर के साथ पैक कर दिया जाए। जोमैटो का डिलीवरी बॉय बिना किसी शक के पूरा पैकेट उठाकर घर पहुंचा देता है।

क्या है फायदा? इस तरीके से ज्यादातर लेनदेन प्लेटफॉर्म के बाहर हो जाता है। ग्राहक को कोई प्लेटफॉर्म फीस या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता। रेस्तरां 25-30 प्रतिशत का कमीशन बचाता है और पूरा मार्जिन रख लेता है। जोमैटो की भूमिका सिर्फ डिलीवरी तक सीमित होकर रह जाती है, जबकि कंपनी को पूरा कमीशन नहीं मिल पाता। सोनी ने चेतावनी दी कि अगर यह तरीका बड़े पैमाने पर फैला तो फूड डिलीवरी की पूरी अर्थव्यवस्था अंदर से खत्म हो सकती है।

पोस्ट को अब तक दस लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। एक्स पर इस पर जोरदार बहस छिड़ गई है। कुछ यूजर्स ने पूछा कि क्या जोमैटो इसकी निगरानी कर रहा है, तो कुछ ने सुझाव दिया कि ऐप पर ऑर्डर इनवॉइस की जांच या फोटो आधारित डिलीवरी कन्फर्मेशन जैसे कदम उठाए जाएं। कई लोगों का कहना है कि अगर रेस्तरां ऐसे मामले में पकड़ा गया तो उसे प्लेटफॉर्म से सस्पेंड या बैन भी किया जा सकता है।