कभी नहीं सोचा था शोपियां में बिना हथियारों के आ पाऊंगा, सेना के पूर्व अधिकारी का वीडियो वायरल

भगत ने अपने वीडियो में कहा कि मैं शोपियां में हूं और कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी जिंदागी में यहां बिना हथियार और सुरक्षा के वापस आऊंगा। कभी नहीं।

Feb 06, 2026 03:53 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
सोशल मीडिया पर इन दिनों भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में आए बदलाव पर बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर दीप भगत (रिटायर्ड) इंस्टाग्राम पर बनाए गए एक वीडियो में कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वह शोपियां में बिना हथियारों के आ पाएंगे। ब्रिगेडियर तीन दशकों तक भारतीय सेना में अलग-अलग पोस्ट पर रहकर रिटायर हुए हैं।

भगत ने अपने वीडियो में कहा, ''मैं शोपियां में हूं और कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी जिंदागी में यहां बिना हथियार और सुरक्षा के वापस आऊंगा। कभी नहीं।'' वह कहते हैं कि जिन लोगों ने 90 के दशक और 2000 के दशक में यहां आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हम यहां वापस आ सकते हैं। इतना ज्यादा हिंसा रही है यहां पर। थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, लेकिन बहुत जबरदस्त विकास हुआ है। चलिए देखते हैं।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''दो दशक पहले, मैं कश्मीर में एक सैनिक के तौर पर कॉम्बैट गियर और हथियारों के साथ काम कर रहा था। दो साल पहले, मैं एक टूरिस्ट के तौर पर अपनी बाइक पर वापस आया, कोई हथियार नहीं। कोई सुरक्षा नहीं। बस खुली सड़कें और खुले दिल। शोपियां - जो कभी तनाव में फुसफुसाया जाने वाला नाम था - आज उसने शांति से मेरा स्वागत किया। बदलाव ऐसा दिखता है। उम्मीद ऐसी महसूस होती है। कश्मीर अब वैसा नहीं रहा जैसा 90 के दशक और 2000 के दशक में था। और यह... मुझे बहुत गर्व महसूस कराता है।''

उनका यह वीडियो इंस्टाग्राम पर 40 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं, जबकि 600 यूजर्स ने कमेंट किया है। आखिरी अपडेट तक, वीडियो को 4.4 लाख से ज्यादा व्यूज और सैकड़ों कमेंट्स मिल चुके थे। सोशल मीडिया यूजर्स भगत की बात से सहमत थे और उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे थे।

