कभी नहीं सोचा था शोपियां में बिना हथियारों के आ पाऊंगा, सेना के पूर्व अधिकारी का वीडियो वायरल
भगत ने अपने वीडियो में कहा कि मैं शोपियां में हूं और कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी जिंदागी में यहां बिना हथियार और सुरक्षा के वापस आऊंगा। कभी नहीं।
सोशल मीडिया पर इन दिनों भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में आए बदलाव पर बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर दीप भगत (रिटायर्ड) इंस्टाग्राम पर बनाए गए एक वीडियो में कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वह शोपियां में बिना हथियारों के आ पाएंगे। ब्रिगेडियर तीन दशकों तक भारतीय सेना में अलग-अलग पोस्ट पर रहकर रिटायर हुए हैं।
भगत ने अपने वीडियो में कहा, ''मैं शोपियां में हूं और कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी जिंदागी में यहां बिना हथियार और सुरक्षा के वापस आऊंगा। कभी नहीं।'' वह कहते हैं कि जिन लोगों ने 90 के दशक और 2000 के दशक में यहां आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हम यहां वापस आ सकते हैं। इतना ज्यादा हिंसा रही है यहां पर। थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, लेकिन बहुत जबरदस्त विकास हुआ है। चलिए देखते हैं।
उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''दो दशक पहले, मैं कश्मीर में एक सैनिक के तौर पर कॉम्बैट गियर और हथियारों के साथ काम कर रहा था। दो साल पहले, मैं एक टूरिस्ट के तौर पर अपनी बाइक पर वापस आया, कोई हथियार नहीं। कोई सुरक्षा नहीं। बस खुली सड़कें और खुले दिल। शोपियां - जो कभी तनाव में फुसफुसाया जाने वाला नाम था - आज उसने शांति से मेरा स्वागत किया। बदलाव ऐसा दिखता है। उम्मीद ऐसी महसूस होती है। कश्मीर अब वैसा नहीं रहा जैसा 90 के दशक और 2000 के दशक में था। और यह... मुझे बहुत गर्व महसूस कराता है।''
उनका यह वीडियो इंस्टाग्राम पर 40 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं, जबकि 600 यूजर्स ने कमेंट किया है। आखिरी अपडेट तक, वीडियो को 4.4 लाख से ज्यादा व्यूज और सैकड़ों कमेंट्स मिल चुके थे। सोशल मीडिया यूजर्स भगत की बात से सहमत थे और उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे थे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें
