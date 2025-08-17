For those worried about wedding expenses French startup offer to earn money by selling tickets goes viral शादी के खर्च से परेशान लोगों के लिए इस स्टार्टअप का ऑफर, टिकट बेचकर होगी कमाई, Viral-news Hindi News - Hindustan
Viral news: फ्रांस का एक स्टार्टअप लोगों को उनकी शादी का खर्च कम करने  में मदद कर रहा है। इनविटीन नामक यह स्टार्टअप फ्रांस में लोगों को उनकी शादी के टिकट बेचकर पैसा कमाने और शादी के खर्च को कम करने में मदद कर रहा है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 04:51 PM
शादी का दिन किसी भी जोड़े के लिए बेहद खास होता है। हर कोई जब शादी करता है तो वह इस दिन को और भी ज्यादा खास, यादगार बनाने के बारे में सोचता है। हालांकि आज के महंगाई के जमाने में शादी में होने वाले खर्च की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इसी परेशानी को हल करने के लिए पेरिस स्थित स्टार्टअप एक ऐसा ऑफर लेकर आया है, जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे जोड़ों के लिए पैसे कमाने और अपनी शादी के खर्च को कम करने में मदद कर सकता है।

इस स्टार्टअप का आइडिया यह है कि कोई भी जोड़ा जो अपनी शादी के लिए पूरा फंक्शन कर रहा है। वह खर्च को कम करने के स्टार्टअप के माध्यम से शादी के टिकट बेच सकता है। टिकट खरीदने वाले लोगों को शादी में आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद वह लोग वहां पर आकर शादी को मेहमानों की तरह ही लुफ्त उठा सकते हैं।

गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्टार्टअप को शुरू करने का आइडिया कातिया लेकस्कर्की को तब आया, जब वह एक शादी समारोह में आए मेहमानों को अपना घर किराए पर दे रहीं थी। जब उनके घर पर मेहमान आए, तो कातिया की बेटी ने उनसे बड़ी ही मासूमियत के साथ पूछा कि आखिर हमें शादी में क्यों नहीं बुलाया गया?

कातिया ने कहा कि उनकी बेटी के सवाल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। कातिया ने कहा, "मैंने सोचा कि क्या हो अगर हम किसी शादी के टिकट को खरीद सकें और फिर उस तरह से शादी करने वाले जोड़े की मदद कर सकें?

इसके बाद कातिया ने इनविटीन के नाम से एक स्टार्टअप शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कई जोड़ों की एक सूची बनाई, जो 150 यूरो (15,350 रुपए) से लेकर 400 यूरो (40,941) रुपए तक में अपने शादियों के टिकट बेच रहे थे। इसके साथ ही इनविटनी ने उन लोगों की लिस्ट भी बनाई जो शादी में शामिल होने के लिए इसका भुगतान करने को भी तैयार हैं।

कातिया ने कहा, "मुझे लगा कि अजनबियों को अपनी शादी का टिकट बेचना बहुत ही दिलचस्प होगा। चूंकि मेरा परिवार बड़ा नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा शादियों में जाने का मौका नहीं मिलता। शादी और अलग-अलग परंपराओं का अनुभव करना बहुत अच्छा लगता है भले ही वे अजनबी ही क्यों न हो... वहां का संगीत, सजावट वास्तव में लोगों को अचरज में डालेगा। हां हम इसे पूरी तरह से ऑफिशियल रखते हैं। किसी भी ग्राहक को कार्ड भेचने के पहले उसकी पूरी जांच की जाती है।

इनविटिन के एक ग्राहक 48 वर्षीय जेनिफर और उनके साथी 50 साल के पाउलो ने अपनी शादी के कार्ड बेचने की योजना बनाई। उनकी शादी के पांच कार्ड बिके भी। अब उनकी शादी में 95 लोग उनके घर के होंगे। वहीं 5 लोग अजनबी होंगे, जो जोड़े को एक पवित्र बंधन में बंधते हुए देख सकेंगे।

Viral News Marriage Love Marriage

